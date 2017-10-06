Konut sektöründe yüzde 5’lik fırtına

06 Ekim 2017

Leyla İLHAN

Emlak Konut GYO, konut piyasasını hareketlendirmek için 3’üncü kampanyaya start verdi. 14 Eylül- 31 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olan yeni kampanya ise “Şimdi Al 2019’da Öde” şeklinde gerçekleşiyor. Kampanyada, ev için gerekli peşinat yüzde 5’e indiriliyor. Kampanya kapsamında peşinat ödendikten sonra yüzde 15’lik kısım 12’nci ayda veya konut teslimine kadar ara ödemelerle yapılıyor. Yüzde 80’lik için kullanılan banka kredisinin ödemeleri ise Ocak 2019’da başlıyor. Emlak Konut GYO’dan 23 proje kampanyaya dahil olurken, özel sektör firmalarından da bireysel olarak kampanya ya katılımlar oldu. Kampanyaya İstanbul’dan katılan projelerde 295 bin TL’lik uygun fiyatlar ve 2 bin 800 TL’lik aylık taksitler dikkat çekti.

Emlak Konut GYO, bu yılın şubat ayında başlattığı 240 ay (20 yıl) vadeli kampanyası ile satış rekoru kırmıştı. Şirket 1 Şubat’ta başlayan “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” ile 1 ayda 2 bin 300 konut sattı ve bu satıştan 2 milyar 600 milyon TL ciro yaptı. Emlak Konut GYO, 15 Temmuz darbe girişimin ardından ilk olarak başlattığı 120 ay TÜFE’li kampanya da satışları yükselterek sektöre ivme katmıştı.1-31 Ağustos ayı arasındaki kampayada ise 2 bin 405 konut satılmış, yaklaşık 2 milyar lira da ciro elde edilmişti. Bu yıl ise kampanyaların yanı sıra sektördeki KDV ve tapu harçlarının indirimlerin etkisiyle yıl sonunda konut satış adetlerinin geçen yıl gerçekleşen 1 milyon 341 bin adeti aşarak 1 milyon 450 bin adete çıkması bekleniyor.Kampanyada yer alan firmalar ve sundukları avantajlar ise şöyle:

Büyükyalı 350 dairelik Denizkapı etabıyla kampanyada

Özak GYO tarafından Kazlıçeşme sahil yolunda hayata geçirilen Büyükyalı projesi de Emlak Konut çatısı altında kampanyaya dahil olan firmalardan. Büyükyalı’da, Denizkapı etabı lansmana özel “Şimdi al, yaşamın başlayacağı 2019’da öde” kampanyası kapsamında yüzde 5 peşinatın yanı sıra, yüzde 15 satıştan 1 yıl sonra, kalan yüzde 80’lik kısım ise anlaşmalı bankalardan kredi çekilerek ödenebiliyor. Denizkapı evlerinde satışa çıkan yaklaşık 350 daire bulunuyor.Yüzde 90’nın oturum amaçlı aldığı projede daire büyüklükleri 54 – 527 metrekare arasında değişiyor. Büyükyalı’da metrekare fiyatı 10 bin TL’den başlıyor.

Tempoint, ister 10 bin, ister peşin ödemede % 20 indirim imkanı

Gül Proje, Sultangazi’de 885 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Tempoint projesinde iki ayrı kampanyanın startını verdi. Kampanya kapsamında 10 bin TL peşinatla ev sahibi olmak mümkün. Ayrıca peşin alımlarda yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. Tempoint 468 konut, 444 rezidans ve 270 mağazadan oluşuyor. Geçtiğimiz ocak ayında başlayan Tempoint projesi, 2019 yılının ikinci yarısında teslim edilecek.

Nef, fiyatları 349 bin TL’den başlatıyor

Nef, Emlak Konut GYO önderliğinde başlayan “Şimdi al 2019’da öde kampanyasına, ön satışı başlayan Nef Basınekspres, İş GYO-Nef ortak projesi olan İnistanbul Topkapı, ön lansmanı yapılan Nef Sancaktepe ve Nef Kağıthane Point 05 projeleriyle kampanyasıyla dahil oldu. Kampanyaya dahil olan Nef projelerinde, 349 bin TL’den başlayan daire bedelinin, yüzde 5’ini peşin verenler ev sahibi oluyor.

Ortadoğu Grup, 3 projede peşinatı yüzde 5 yaptı

Ortadoğu Grup, hayata geçirdiği Mod İstanbul, Resim İstanbul ve Yeni Nesil Eyüp projeleriyle kampanyada yerini aldı. Ortadoğu Grup, Kağıthane’de hayata geçirdiği Mod İstanbul projesinde, daireler liste fiyatından yüzde 10 indirim yapılarak, sadece 25 bin lira peşinatla, 2019 yılının ocak ayına kadar başka ödeme yapmadan daire sahibi olma imkanı sağlanıyor. Daire fiyatlarının 486 bin liradan başladığı projede teslimler ise 2018 yılının Haziran ayında yapılacak. Ortadoğu Grup'un, İstanbul Sancaktepe’de hayata geçirdiği Resim İstanbul projesinde, yüzde 10 indirim uygulanıyor ve hemen teslim 2+1 daireler için 30 bin lira peşinat alınıyor. 1394 daireden oluşan projede daire fiyatlar ise 385 bin TL'den başlıyor.

Az katlı bahçeli evlerde metrekare fiyatı 4 bin 400 TL

Dekar Gayrimenkul AŞ'nin Demiröz İnşaat AŞ ile birlikte inşa ettiği, Asmalı Bahçe Şehir projesi de yüzde 5’lik peşinat kampanyasına katıldı. 499 adet konut ve 48 adet ticari üniteden oluşan proje de, metrekare fiyatları 4.400 TL’den başlıyor. Projede 136 metrekarelik 2+1 konutların fiyatları ise 594 bin TL. Dekar ayrıca peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

Dağ Mühendislik de Tual projeleriyle indirimde

Dağ Mühendislik de Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa ettiği Tual Adalar ve Tual Bahçekent projeleriyle yüzde 5 peşinat içeren kampanyaya katıldı. Kartal’da 9 blok olarak inşa edilmekte olan ‘Tual Adalar’ projesi, toplam 531 konuttan oluşuyor. ‘Tual Adalar’da teslimlerin 2018 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi hedefl eniyor. ‘Tual Adalar’da daire fiyatları; 1+1 daireler 335 TL ile 550 bin TL, 2+1 daireler 523 bin TL ile 850 bin TL, 3+1 daireler 613 bin TL ile 1 milyon TL, 4+1 daireler ise 1 milyon TL ile 1 milyon 128 bin TL arasında farklılık gösteriyor. Avrupa Yakası’nda Bahçekent’in en büyük projelerinden olan ‘Tual Bahçekent”, daire fiyatları 1+1 daireler için 295 bin TL ile 320 bin TL, 2+1 daireler için 382 bin TL ile 520 bin TL ve 3+1 daireler için ise 520 bin TL ile 620 bin TL ve 4+1 daireler için 682 bin TL ile 865 bin TL arasında değişiyor.

Sky Residence 0 peşinatla satışta

Eroğlu Gayrimenkul, İstanbul’un Seyrantepe’deki karma projesi Skyland İstanbul’un son kulesi Sky Residence’ı satışa sundu. Sky Residence, “0 peşinat” avantajı ile konut sahibi olmak isteyenlere 6 ay sonra kapılarını açıyor.

İstmarin 6 bin 700 TL’lik taksitle ev sahibi yapıyor

DAP Yapı, Kartal’da hayata geçirdiği İstMarin ve Üsküdar’da yaptığı Velidabağ Konakları’yla kampanyada. Az sayıda dairenin yer aldığı İstmarin’de en düşük dairenin satış fiyatı 547 bin TL’den başlarken, 2019’da banka kredisi ile 6.700 TL’lik aylık taksitlerle ödeniyor. Validebağ Konakları’da ise metrekare fiyatları 11 bin 700 TL’den başlıyor.

Taksitleri 2800 TL'den başlıyor

Sur Yapı ise Semt Bahçekent projesi ile kampanyaya dahil oldu. 67 ile 222 metrekare arasında değişen 26 farklı tipte 669 dairenin yer aldığı proje, yaklaşık 125 bin metrekare inşaat alanına sahip ve 3. Köprü ve 3. Havalimanına yakın konumda bulunuyor. Proje, yaklaşık 140 dönümlük Hayat Parka da komşu konumuyla hem oturumcuya hem de yatırımcıya hitap ediyor. Kampanya kapsamında 230 bin TL değerinde bir daireye, 2019 yılına kadar sadece yüzde 5 peşinat ödeyerek sahip olmak mümkün. Üstelik 2019’dan sonra ödenmeye başlanacak taksit tutarı ise ayda 2 bin 800 TL. Projenin, 2019 yılında tamamlanması bekleniyor.