Mars Academy, önce Mars’ta sonra gayrimenkul sektöründe donanım ve uzmanlığı artıracak

Türkiye gayrimenkul ekosisteminin önemli bileşenlerinden olan MARS, sektörün sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak ve iş gücünün niteliğini genişletmek için bir akademi kurdu.

Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin sonunda açılan MARS Academy, geçtiğimiz günlerde önce kurum içinde olacak şekilde faaliyetlerine başladı.

Akademinin açılış töreninde MARS İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, “Sektöre adım attığımız 2018 yılından günümüze dek kültürümüz, vizyonumuz ve stratejilerimiz ile sektöre etki etmeye, yön verici bir pusula olmaya çalıştık. Benimsediğimiz bu görevi layığı ile yerine getirebilmek adına çalışanlarımızın gelişimine her daim önem verdik.

Bu duruş ve yaklaşımımızı 2023 yılında ‘akademi’ ile büyütmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bizler biliyoruz ki; sınırları aşmanın tek bir yolu var ve o da ‘eğitim’. Yenilikçi eğitim metodumuzla problem çözerek, ekibine ve iş ortaklarına güç katacak, farklı fikirleri birleştirerek yeni kaynaklar yaratacak, geliştirecek, dönüştürecek ve kendinden emin, işinde uzman yol arkadaşları yetiştireceğiz.

MARS her zaman işini en iyi ve kaliteli yapan bir yer oldu ve akademi ile hizmet kalitemizde sahip olduğumuz çıtayı birkaç basamak daha çıkaracağız. Sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz” diye kısa bir açıklama yaptı.

Gayrimenkul sektörünün akreditasyon merkezi olabilir

Hakan Bucak’ın verdiği bilgiye göre eğitimler sınıf içi ve online olacak şekilde uygulanacak, böylece kişinin 7 gün, 24 saat eğitim dokümanlarına ulaşması sağlanacak. MARS Academy’nin uzun vadede bir ‘Akreditasyon Merkezi’ olmasını planladıklarını belirten Hakan Bucak, “Donanımlı insan kaynağımız genişledikçe sektörün uzmanlığı ve iş kalitesi de aynı oranda büyüyüp gelişecek” dedi.

MARS’ın sunduğu; “markalı gayrimenkul proje geliştirme danışmanlığı, satış mühendisliği, yerli alıcı ve yabancı yatırımcı için pazarlama yönetimi” hizmetleri ile dijital çalışmaları hakkında da bilgi veren Hakan Bucak, “Yatırımcı-acente ve geliştirici-acente arasında güvenilir bağlar kurarak sürdürülebilir hizmet anlayışımızı MARS Academy kanalıyla sektörün tamamına taşıyacağız. Hem biz gelişeceğiz hem sektör gelişecek” açıklamasında bulundu.

MARS Academy’nin ilk dönem eğitim programının startı geçtiğimiz günlerde verildi. Psikolog Yazar Baltaş Grubu Kurucusu Acar Baltaş da konuşmacılar arasında yerini aldı. Acar Baltaş, MARS çalışanlarına takım olmanın önemini, sezgilerle değil düşüncelerle hareket etmenin kritiğini ve doğru karar süreçlerinin nasıl ve ne şekilde ilerlediğini anlattı.

MARS Academy’nin kuruluşunda büyük emeği geçen İnsan Kaynakları Direktörü Senem Susuzlu Kaçamak ve Eğitim Yöneticisi Çağlar Çakır ise akademinin Mars çalışanları için önem ve değerinden, kuruluş hikayesinden ve önümüzdeki süreçlerde yapılacak eğitim detaylarından bahsettiler.