“Üç yılda 3 bin konutu sektöre kazandıracağız”

Kalyon Gayrimenkul Yatırım (Kalyon GY), Kemerburgaz’da yükselen Nevbahar Kemer Konakları’na 2,5 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Daire ve müstakil villa seçeneklerinin de bulunduğu 137 konutun yer aldığı ve 16 bloktan oluşan projenin yüzde 55’i satıldı.

Projenin metrekaresi ise 110 bin TL’den başlıyor. Kaba inşaatında sona yaklaşılan ve bu yıl teslim edilmesi planlanan projeyle ilgili gayrimenkul editörleriyle buluşan Kalyon Gayrimenkul Yatırım İcra Kurulu Üyesi Ayşegül Öztürk, “Bir yandan yatırımı devam eden mevcut projeleri teslime hazırlarken, diğer yandan da önümüzdeki üç yıl içinde 3 bin yeni konutu sektöre kazandıracağız” dedi Kalyon GY olarak tüm projelerde yatırım yaptıkları bölgeye değer katma vizyonuyla hareket ettiklerine dikkat çeken Ayşegül Öztürk, şunları söyledi: “Kent estetiğine yakışır, insan hayatını kolaylaştıran projeler için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde sadece bugüne değil, geleceğe de imzamızı atma heyecanıyla hareket ediyoruz.

Bu yaklaşımın bir ürünü olan Nevbahar Üsküdar ve Nev Çarşı’da geçmiş ve geleceği büyük bir uyum ile buluşturduk. Nevbahar Kemer Konakları’nda da aynı sorumlulukla projemiz yükselmeye devam ediyor. Kaba inşaatında sona yaklaştığımız projemizi 2024 yılı içinde teslim etmeyi planlıyoruz. 2023 yılında satışına başladığımız projenin yüzde 55’inin satışını tamamladık.

2,5 milyar TL yatırım değerine sahip projemizde metrekare fiyatları ise 110 bin TL’den başlıyor. Proje özelinde avantajlı bir kampanya da başlattık. Nevbahar Kemer Konakları’nda ev sahibi olmak isteyenler Kalyon GY’nin sunduğu yüzde 0,99 vade farkı ile 48 ay vadeli ödeme planından yararlanabiliyor.”

“Değer yönetimine önem veriyoruz”

Kalyon GY’nin tüm projelerini “değer yönetimi” başlığı altında ele aldıklarını dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Değer yönetimi ile nihai kullanıcı için yatırım değeri yüksek projeler oluştururken, aslında her metrekaresine kadar yaşanabilir ve verimli alanlar üretiyoruz.

Yapı ve şantiye yönetiminde ise değer mühendisliği ile maliyetlerimizi kontrol altında tutup, mühendisliğe gerçekten faydalı bir değer kazandırmak için öncelikle inşaat ve tasarım ekibimiz projeyi bir bütün olarak değerlendiriyor ve proje için vizyon ve hedeflerini tanımlıyor.” Projeleri geliştirirken, Kalyon GY’nin ‘4T’ olarak adlandırdığı değerler zincirine özen gösterdiklerini belirten Öztürk, “Yani ürettiğimiz konutlar, iyi bir tasarıma sahip olmalı… Teknolojinin hayatı kolaylaştıran tüm imkânlarını kullanmalı…

Tabiata saygılı ve içinde bulunduğu topluma katkı sunmalı… 7’den 70’e herkese hitap eden projelerimiz şehrin ve tabiatın tüm olanaklarına erişimi mümkün kılan heyecan verici bir yaşam alanı özelliğine sahip. Nevbahar Kemer Konakları da bu bakış açısıyla hayata geçirildi” ifadelerini kullandı.