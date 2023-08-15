Yabancıya konut satışında sert düşüş

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuzda 109 bin 548 oldu. Söz konusu ayda yabancılara 2 bin 801 konut satıldı.

Yabancılara konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 28,9 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 2,6 oldu.

Antalya ilk sırada

Yabancılara konut satışlarında temmuz ayında ilk sırayı 996 konut satışıyla Antalya aldı. Bu ili 832 konut satışıyla İstanbul ve 263 konut satışıyla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 azalışla 22 bin 76 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı.

Temmuzda Rusya vatandaşları Türkiye'den 772 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 272 konutla İran, 204 konutla Irak ve 146 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.