Yeni kentsel dönüşüm programı açıklandı

06 Şubat 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da düzenlenen "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıkladı.

Kurum, "Yıllık 300 bin konutun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum, Emlak Bankası'nın da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel sektörümüze hem belediyelerimize gerekli finans desteğini sağlayacağız." dedi.

"53 ilde 238 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyen Kurum, "Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayısı 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutu da yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz 300 bin konut yapmak. Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutu da inşallah 20 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız." diyen KUrum, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın haklarını güvence altına almak için yatırımcılarımızdan yapım bedelinin yüzde 10'u kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek.

Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmayacak."

Devam edecek.

Kaynak: AA