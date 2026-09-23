EMO Mersin Şubesi: Güneş enerjisi tarımla birlikte planlanmalı

Alkaya, tarım arazilerinin korunmasına yönelik düzenlemeleri desteklediklerini belirterek, verimli toprağın yenilenebilir bir kaynak olmadığını ve kaybedildiğinde yeniden kazanılamayacağını ifade etti. Güneş enerjisi yatırımlarını da desteklediklerini vurgulayan Alkaya, tartışmanın enerji kaynağı üzerinden değil, yatırımların nerede ve hangi planlama anlayışıyla gerçekleştirileceği üzerinden yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Mersin’in tarımsal üretimdeki ağırlığına dikkat çeken Alkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 tarihli Mersin Tarımsal Yatırım Rehberi’nde yer alan TÜİK 2024 verilerine göre ilin Türkiye limon üretiminin yüzde 48,30’unu, muz üretiminin ise yüzde 45,88’ini karşıladığını aktardı. Mersin’in toplam tarım alanının 3 milyon 258 bin 754 dekar olduğunu belirten Alkaya, yaklaşık 42 bin üreticinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu söyledi.

Mersin’de tarım, sanayi, liman-lojistik, konut ve enerji yatırımlarının aynı alanlar üzerinde yoğunlaştığını ifade eden Alkaya, bu nedenle arazi kullanım kararlarının uzun vadeli planlama anlayışıyla alınması gerektiğini belirtti. GES yatırımlarında tarım arazilerinin kullanımına ilişkin mevcut mevzuatın uygulanmasının yeterli bir koruma çerçevesi oluşturabileceğini savunan Alkaya, “Tarım arazilerine güneş santrali kurulmasının önünün açılmasını talep etmiyoruz. Yürürlükteki kural gevşetilsin demiyoruz; eksiksiz uygulansın diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önce çatılar, sonra uygun alanlar”

GES yatırımlarında alternatif alan araştırmasının etkin biçimde yapılması gerektiğini belirten Alkaya, önceliğin tarım dışı alanlar, atıl ve bozulmuş alanlar ile uygun nitelikteki kuru marjinal tarım arazilerine verilmesini önerdi. Mersin’de tarıma dayalı sanayi işletmelerinin çatı alanlarının da önemli bir potansiyel taşıdığını dile getiren Alkaya, özellikle depolar, sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve kamu binalarının çatılarına kurulacak güneş enerji sistemlerinin toprak tüketmeden enerji üretimine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Üreticinin elektriğe erişimi hızlanmalı

EMO Mersin Şubesi’nin açıklamasında GES yatırımlarının yanı sıra üreticilerin elektrik erişimi de gündeme taşındı. Kaçak yapılara elektrik verilmemesine yönelik düzenlemeyi desteklediklerini belirten Alkaya, uygulamanın kayıtlı ve fiilen üretim yapan çiftçileri mağdur etmeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Özellikle seraların ısıtılması, tarımsal sulama, fide üretimi ve soğuk hava depolarının çalışması için elektriğin doğrudan üretim sürecinin bir parçası olduğunu ifade eden Alkaya, kayıtlı üretici ile amaç dışı kullanıcı arasında ayrım yapılması gerektiğini kaydetti. Alkaya, ÇKS kaydı, aktif üretim durumu ve arazi sınıfı bilgilerinin aynı başvuru kapsamında değerlendirilerek kayıtlı üreticiler için hızlandırılmış bir abonelik mekanizması oluşturulmasını önerdi.

“Güneş bedava, toprak sınırlı”

Enerji yatırımları ile tarımsal üretimin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Alkaya, Mersin için bütünleşik arazi kullanım planlamasının önem taşıdığını söyledi. Şebeke kapasitesi ile arazi sınıfı haritalarının birlikte değerlendirilmesi halinde yatırımcı açısından da daha öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturulabileceğini belirten Alkaya, meslek odalarının bu teknik çalışmalara katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Alkaya, “Mersin’in güneşini değerlendirmek için Mersin’in toprağını harcamak zorunda değiliz. Gerekli teknoloji de mevzuat da mevcut. İhtiyacımız olan, ikisini aynı planlama anlayışında buluşturmak” dedi.