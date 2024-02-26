“En önemli sorunumuz eleman bulamamak”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin geleneksel olarak düzenlediği "Kariyer Günü" etkinliğinin açılış programına katıldı. ATO Başkanı Baran, iş hayatından yola çıkarak gençlere deneyim ve tecrübelerini aktardığı konuşmasında, reel sektördeki istihdam sorununa da değindi.

İş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi açısından üniversitelerin reel sektör ile birlikte gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Baran, iş dünyasının eleman bulma sıkıntısı yaşadığını kaydetti. Özellikle bazı meslekleri devam ettirecek gençler olmadığı için mesleklerin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Baran, "Reel sektörün en önemli sorunlarından biri çalıştıracak eleman bulamamak. Bazı meslekler, devam ettirecek gençler olmadığı için yok oluyor. Bazılarında ise çalışacak kimse bulunamıyor" dedi.

Turizm büyüyen bir alan

Turizm sektörünün her geçen gün büyüyen, gelişen bir alan olduğunu belirten Baran, bu alanda eğitim alan gençlerin yeni girişim ve fikirlerle sektöre katkı sağlayacağını ifade etti. Baran, "Turizm sektörü, sağlıktan gastronomiye, kongreden spora birçok türü olan ve her geçen gün gelişen, ilerleyen bir alan. Bu alanda teknolojiyle buluşan, yaratıcı fikirlere, girişimlere her zaman ihtiyaç var. Sizler, bu ihtiyaca cevap verebilir, sorumluluk alarak, eksiksiz, sabırla, hevesle çalışarak başarıyı yakalayabilirsiniz" dedi.

Gençlere yaptıkları işi sevmeleri tavsiyesinde bulunan Baran, "Sizlere tavsiyem, hangi iş olursa olsun, severek yapın. Zamanınızı kiraya vermeyin. Yani sonunda para kazanacağım düşüncesiyle çalışmayın. Sevdiği işi yapan, işini severek yapan çalıştığını düşünmez bile. Bir ömür boyunca bir işi başarıyla sürdürmenin yegâne yolu sevmektir. Aslına bakarsanız hayatın her alanında mutlu olmanın yolu sevmekten geçiyor" dedi. Konuşmaların ardından Baran, Kariyer Günü kapsamında açılan firma stantlarını ve okulun mutfak çalışma alanlarını ziyaret ederek, bilgi aldı.