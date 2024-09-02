Enerji sektöründe kariyerler ‘Power MBA’ ile şekilleniyor

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’nin enerjisini büyük ölçüde sağlayan şirketlerden biri olan Enerjisa Üretim, Power MBA programı ile gençlere de ışık olmayı sürdürüyor.

Sabancı Üniversitesi Yöne­tici Geliştirme Birimi deste­ğiyle tasarlanan ve 2021 yı­lından bu yana sektörün daha iyi gitmesi için hem kendi şir­ketlerinden hem de farklı şir­ketlerde çalışan, enerji sektö­ründeki kariyerlerini geliştir­mek ve daha profesyonel bir öğrenim isteyenler için sunu­lan programda, dördüncü yıla gelindi.

Programa ilişkin gün­cel detayları paylaşan Ener­jisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ay­şegül Gürkale, “İşimizdeki ba­şarımızı bir övünç malzemesi olmaktan öte bir sorumluluk olarak düşünüyoruz. Madem ki sektörde bir lider konu­mundayız, o zaman sektörün daha iyiye gitmesi için ne yap­tığımız, sektörün tamamına dokunan işlere imza atıyor ol­mamız büyük önem taşıyor. Power MBA programının or­taya çıkışındaki itici güçler­den biri de bu” dedi.

Power MBA programının üniversite-özel şirket iş bir­likleri açısından öncü oldu­ğuna dikkat çeken Ayşegül Gürkale, “Bu zamana kadar katılımcıların sadece yüz­de 20’si Enerjisa Üretim, ge­ri kalan yüzde 80 hep başka şirketlerden katılım yapan­lardan oluşuyor.

Program, enerjinin dinamiklerinin ya­nı sıra, enerjinin bugünü, ya­rını ve geleceğini içeren bil­giler içeriyor. Yalnızca 21 ki­şi ile başlayan programımız, 2022 yılında 81 kişiye, 2023 yılında 89 kişiye ve bu yıl da 96 kişiye ulaştı. Ayrıca baş­langıçta hiç yabancı katılım­cı olmazken, bu sene 96 katı­lımcımızın 10’unun yabancı olduğunu ve 3 sınıftan 2’sin­de İngilizce eğitim, 1’inde de Türkçe eğitim verildiğini ha­tırlatmak isterim.

2024 yılı Power MBA programı veri­lerine baktığımızda 56 farklı şirketten ve Sırbistan, Maca­ristan, Hırvatistan, Bulgaris­tan, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek olmak üzere yedi farklı ül­keden yabancı katılımcı ol­duğunu söyleyebiliriz. 21 ki­şiyle tek sınıfla başladığımız bu yüksek lisans programı­mızda şu ana kadar 287 kişi­ye ulaşmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Enerjinin geleceğini konuşuyoruz”

Yıl içinde toplam 9 ay sü­ren derslere ilişkin de detaylı bilgi paylaşan Gürkale, “Dört ana grup var. Bunlardan il­ki ‘Enerjiye Giriş’ dersleri. 38 farklı başlıkta eğitim ol­duğunu söyleyebiliriz. İkin­ci modülde ‘Enerji Yönetimi, üçüncü modülde ‘Enerjinin Geleceği’ ve dördüncü mo­dülde de ‘Enerjisa Üretim’ perspektifi konularını kapsı­yor. Özellikle enerjinin gele­ceğinin konuşulduğu üçüncü modülü çok önemli buluyo­rum. Çünkü henüz Türkiye hidrojen üretiminde bir şey yapmazken, biz burada hid­rojeni konuşuyorduk ve ko­nuşmaya devam ediyoruz.

Ayrıca eğitim sürecinde tüm katılımcılarımızı Bandır­ma’daki enerji üssümüze de ziyaret gerçekleştiriyor ve enerjideki tüm teknolojileri yakından görüp, tanık olabi­lecekleri bir alan sunuyoruz. Programdan onur derecesiy­le mezun olanları da yurt dı­şında bir santrale götürüyo­ruz. Bunlar bir enerji çalışanı için müthiş deneyimler. Bi­ze en çok gurur veren şeyler­den biri de öğrencilerimizi mezun ettikten sonra kendi iletişim ağlarını kurmalarını istememiz diyebiliriz. Power MBA sayesinde artık kari­yerler farklı patikalara gidi­yor” dedi.

“Gençler daha bilinçli ve daha dürüstler”

Gençlerde yenilenebilir enerji bilincinin varlığına dikkat çeken Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Bizde daha çok israf olmasın anlayışı hakimken, yeni nesillerde iklim değişikliği ana konu oldu. Artık yeni nesil bir amaç için çalışıyor ve ‘ben neden bu şirket için çalışmalıyım?’ sorusunun cevabını sorguluyor.

Kendi hayat amacını bununla kıyaslıyor. Yenilenebilir enerjiye baktıklarında da dünyanın kaynaklarının sonsuz ve sınırsız olduğunu önemsiyorlar ve bu kaynaklar sorumlu bir şekilde kullanılmazsa bugün yaşanan problemler giderek artacak ve yarın üzerinde yaşayacağımız başka bir dünya olmayacak. Bu anlamda daha dürüst görüyorum” ifadelerinde bulundu.

2025 yılında rüzgârı enerjiye kadınlar dönüştürecek

Enerji santrallerinde rüzgâr tarafındaki yatırımların devam ettiği bilgisini veren ve 1000 megawattlık yatırımın tamamının rüzgâr enerjisi olduğunu söyleyen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Bir santrali uçtan uca tamamen kadınların yönetmesi için ‘Redka’ projesini hayata geçirmeye karar verdik. Proje ile toplam 12 kadın bir rüzgâr enerjisi santralini yönetecek. Şu anda işe aldığımız kadınlarımız eğitim sürecinden geçiyorlar. Mühendisinden teknisyenine, insan kaynakları uzmanından, güvenliğine kadar bir santralde tamamen kadınlar çalışacak. 2025 yılının ilk çeyreğinde santralimizin devreye girecek” dedi.

Erkek egemen algısını yıkmak gerekiyor

Enerji sektöründeki erkek egemen algısını yıkmak için de çalışan Enerjisa Üretim, bu kapsamda Wo­mantum adlı programı da 2022 yılında hayata geçir­di. Bu kapsamda üniver­sitelerde 3 ve 4’üncü sınıf öğrencisi olan genç kadın­ları sektöre kazandırmayı hedefliyor. Programa iliş­kin konuşan Enerjisa Üre­tim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Sektör öyle bir şekillenmiş ki bu iş görüş­melerine bile yansıyor.

Er­kek daha talepkâr ve ken­dinden emin otururken, kadınlar verilen maaşlara razı konumunda duruyor. Biz bunu yıkmak, kadını cesaretlendirmek istiyo­ruz. Zira bu programda da rakamlar konuştu. 500 ki­şiye ulaşsak yeter de­dik ve başladığı­mız yıl bin 500 başvuru aldık. Bu yıl ki baş­vuru sayımız da bin 58 ol­du. Şu ana kadar ise toplam 2 bin 700 ki­şiyi mezun ettik” bilgisini verdi.