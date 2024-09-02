Enerji sektöründe kariyerler ‘Power MBA’ ile şekilleniyor
Enerjisa Üretim ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Power MBA yüksek lisans programı ileb bu yıl 96 kişiye eğitim verilecek. Sektör çalışanlarının kariyer olanaklarının geliştirilmesinin amaçlandığı program ile bugüne kadar 287 kişiye ulaşıldı.
Başak Nur GÖKÇAM
Türkiye’nin enerjisini büyük ölçüde sağlayan şirketlerden biri olan Enerjisa Üretim, Power MBA programı ile gençlere de ışık olmayı sürdürüyor.
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi desteğiyle tasarlanan ve 2021 yılından bu yana sektörün daha iyi gitmesi için hem kendi şirketlerinden hem de farklı şirketlerde çalışan, enerji sektöründeki kariyerlerini geliştirmek ve daha profesyonel bir öğrenim isteyenler için sunulan programda, dördüncü yıla gelindi.
Programa ilişkin güncel detayları paylaşan Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “İşimizdeki başarımızı bir övünç malzemesi olmaktan öte bir sorumluluk olarak düşünüyoruz. Madem ki sektörde bir lider konumundayız, o zaman sektörün daha iyiye gitmesi için ne yaptığımız, sektörün tamamına dokunan işlere imza atıyor olmamız büyük önem taşıyor. Power MBA programının ortaya çıkışındaki itici güçlerden biri de bu” dedi.
Power MBA programının üniversite-özel şirket iş birlikleri açısından öncü olduğuna dikkat çeken Ayşegül Gürkale, “Bu zamana kadar katılımcıların sadece yüzde 20’si Enerjisa Üretim, geri kalan yüzde 80 hep başka şirketlerden katılım yapanlardan oluşuyor.
Program, enerjinin dinamiklerinin yanı sıra, enerjinin bugünü, yarını ve geleceğini içeren bilgiler içeriyor. Yalnızca 21 kişi ile başlayan programımız, 2022 yılında 81 kişiye, 2023 yılında 89 kişiye ve bu yıl da 96 kişiye ulaştı. Ayrıca başlangıçta hiç yabancı katılımcı olmazken, bu sene 96 katılımcımızın 10’unun yabancı olduğunu ve 3 sınıftan 2’sinde İngilizce eğitim, 1’inde de Türkçe eğitim verildiğini hatırlatmak isterim.
2024 yılı Power MBA programı verilerine baktığımızda 56 farklı şirketten ve Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek olmak üzere yedi farklı ülkeden yabancı katılımcı olduğunu söyleyebiliriz. 21 kişiyle tek sınıfla başladığımız bu yüksek lisans programımızda şu ana kadar 287 kişiye ulaşmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
“Enerjinin geleceğini konuşuyoruz”
Yıl içinde toplam 9 ay süren derslere ilişkin de detaylı bilgi paylaşan Gürkale, “Dört ana grup var. Bunlardan ilki ‘Enerjiye Giriş’ dersleri. 38 farklı başlıkta eğitim olduğunu söyleyebiliriz. İkinci modülde ‘Enerji Yönetimi, üçüncü modülde ‘Enerjinin Geleceği’ ve dördüncü modülde de ‘Enerjisa Üretim’ perspektifi konularını kapsıyor. Özellikle enerjinin geleceğinin konuşulduğu üçüncü modülü çok önemli buluyorum. Çünkü henüz Türkiye hidrojen üretiminde bir şey yapmazken, biz burada hidrojeni konuşuyorduk ve konuşmaya devam ediyoruz.
Ayrıca eğitim sürecinde tüm katılımcılarımızı Bandırma’daki enerji üssümüze de ziyaret gerçekleştiriyor ve enerjideki tüm teknolojileri yakından görüp, tanık olabilecekleri bir alan sunuyoruz. Programdan onur derecesiyle mezun olanları da yurt dışında bir santrale götürüyoruz. Bunlar bir enerji çalışanı için müthiş deneyimler. Bize en çok gurur veren şeylerden biri de öğrencilerimizi mezun ettikten sonra kendi iletişim ağlarını kurmalarını istememiz diyebiliriz. Power MBA sayesinde artık kariyerler farklı patikalara gidiyor” dedi.
“Gençler daha bilinçli ve daha dürüstler”
Gençlerde yenilenebilir enerji bilincinin varlığına dikkat çeken Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Bizde daha çok israf olmasın anlayışı hakimken, yeni nesillerde iklim değişikliği ana konu oldu. Artık yeni nesil bir amaç için çalışıyor ve ‘ben neden bu şirket için çalışmalıyım?’ sorusunun cevabını sorguluyor.
Kendi hayat amacını bununla kıyaslıyor. Yenilenebilir enerjiye baktıklarında da dünyanın kaynaklarının sonsuz ve sınırsız olduğunu önemsiyorlar ve bu kaynaklar sorumlu bir şekilde kullanılmazsa bugün yaşanan problemler giderek artacak ve yarın üzerinde yaşayacağımız başka bir dünya olmayacak. Bu anlamda daha dürüst görüyorum” ifadelerinde bulundu.
2025 yılında rüzgârı enerjiye kadınlar dönüştürecek
Enerji santrallerinde rüzgâr tarafındaki yatırımların devam ettiği bilgisini veren ve 1000 megawattlık yatırımın tamamının rüzgâr enerjisi olduğunu söyleyen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Bir santrali uçtan uca tamamen kadınların yönetmesi için ‘Redka’ projesini hayata geçirmeye karar verdik. Proje ile toplam 12 kadın bir rüzgâr enerjisi santralini yönetecek. Şu anda işe aldığımız kadınlarımız eğitim sürecinden geçiyorlar. Mühendisinden teknisyenine, insan kaynakları uzmanından, güvenliğine kadar bir santralde tamamen kadınlar çalışacak. 2025 yılının ilk çeyreğinde santralimizin devreye girecek” dedi.
Erkek egemen algısını yıkmak gerekiyor
Enerji sektöründeki erkek egemen algısını yıkmak için de çalışan Enerjisa Üretim, bu kapsamda Womantum adlı programı da 2022 yılında hayata geçirdi. Bu kapsamda üniversitelerde 3 ve 4’üncü sınıf öğrencisi olan genç kadınları sektöre kazandırmayı hedefliyor. Programa ilişkin konuşan Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Sektör öyle bir şekillenmiş ki bu iş görüşmelerine bile yansıyor.
Erkek daha talepkâr ve kendinden emin otururken, kadınlar verilen maaşlara razı konumunda duruyor. Biz bunu yıkmak, kadını cesaretlendirmek istiyoruz. Zira bu programda da rakamlar konuştu. 500 kişiye ulaşsak yeter dedik ve başladığımız yıl bin 500 başvuru aldık. Bu yıl ki başvuru sayımız da bin 58 oldu. Şu ana kadar ise toplam 2 bin 700 kişiyi mezun ettik” bilgisini verdi.