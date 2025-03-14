Enerji tüketimini yüzde 70 azaltacak  

Başak Nur GÖKÇAM

İrlanda'daki Limerick Üniversitesi ile Valen­cia Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, havacılık, rüzgâr enerjisi, inşaat ve ulaş­tırma gibi sektörlerde kullanı­lan yüksek maliyetli ve hafif bir malzeme olan karbon fibe­rin üretiminde yeni bir yön­tem geliştirdi. Profesör Ma­urice N Collins ve Dr. Anne Beaucamp McLoughlin tara­fından koordine edilen CAR­BOWAVE adlı bu yöntem ile enerji ayak izini önemli ölçü­de azalabilecek. İlk sonuçla­rı Advanced Composites and Hybrid Materials dergisinde yayınlanan çalışmanın sürdü­rülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca geliştirilen yeni yöntem ile enerji tüketimi ve emisyonlar gibi çevresel zor­lukların çözümüne yardımcı olmanın yanı sıra sürdürüle­bilir endüstriyel büyümeye de katkıda bulunacağı belirtildi. Öte yandan malzemenin üre­timi için gereken enerjinin azaltılması ile de üretim mali­yetinde kayda değer düşüş ol­ması bekleniyor.

Araştırma ekibinin geliştir­diği ilerlemeler, karbon fiber üretiminde önemli bir bileşen olan ve karbon fibere dönüş­türülmesi için büyük miktar­da enerjiye ihtiyaç duyan ve Avrupa’nın gelecekteki ener­ji güvenliği için hayati önem taşıyan stratejik bir malzeme olan Poliakrilonitril’in (PAN) daha verimli bir şekilde dö­nüştürülmesini sağlayacak.

“Uzun vadeli etkileri muazzam olacak”

Çalışmaya ilişkin değerlen­dirmede bulunan projenin baş araştırmacısı ve UL Mühen­dislik Fakültesi Malzeme Bi­limi Profesörü olan Profesör Maurice Collins “Avrupa’nın enerji yoğun süreçlere olan bağımlılığı, sürdürülebilir­liğe ulaşmanın önünde uzun zamandır bir engel teşkil edi­yordu. CARBOWAVE bu zor­luğun üstesinden geliyor ve daha sürdürülebilir ve daha ucuz karbon fiber üretme po­tansiyeli sunan heyecan verici bir proje. Uzun vadeli etkileri muazzamdır, çünkü bu durum karbon fiberin inşaattan ula­şıma, hidrojen depolamadan rüzgar enerjisine ve daha faz­lasına kadar yüksek mukave­met ve sertliğin gerektiği her türlü uygulamada kullanılma­sına olanak tanıyabilir” dedi.

UL İnşaat Mühendisliği Bö­lümü’nde Yardımcı Doçent ve eş baş araştırmacı Dr. An­ne Beaucamp McLoughlin de projenin karbon fiber endüst­risinde, mekanik özellikleri­ni kaybetmeden enerji tüke­timini ve karbon dönüştürme sürecinin maliyetini önem­li ölçüde azaltarak devrim ya­ratmayı amaçladığı bilgisi­ni vererek şunları ekledi: “Bu proje, karbon elyaf üretiminin daha enerji verimli, daha hızlı ve daha ucuz olmasını ve çev­resel ayak izinin önemli ölçü­de azaltılmasını sağlayacak.”

Sürdürülebilir büyümenin yolunu açıyor

CARBOWAVE projesinin Avrupa’nın enerji yoğun en­düstrilerinin karbondan arın­dırılmasına doğru atılmış bir adım olduğunu söyleyen Prof. Collins, “Plazma ve mikrodal­ga ısıtma teknolojilerini enteg­re ederek, proje yalnızca ener­ji tüketimi ve emisyonlar gibi acil zorlukları ele almakla kal­mıyor, aynı zamanda sürdürü­lebilir endüstriyel büyümenin yolunu da açıyor” diye konuştu.

Endüstri ortakları ve araş­tırma kurumları buluştu

Proje, bu dönüştürücü de­ğişimi yönlendirmek için Av­rupa genelindeki önde gelen araştırma kurumlarını ve en­düstri ortaklarını bir araya getiriyor. UL’deki araştırma ekibi, Almanya’daki Deuts­che Institute für Textil- und Faserforschung, İspanya’daki Valencia Üniversitesi, Alman­ya’daki Fraunhofer IFAM, Fransa’daki Microwave Tech­nologies Consulting SAS, Al­manya’daki Muegge GmbH, İtalya’daki Centro Ricerche Fiat, İrlanda’daki Juno Com­posite Ltd ve yine İrlanda’da­ki Eirecomposites Ltd ile or­taklık kurarak CARBOWAVE konsorsiyumunu oluşturdu.

CARBOWAVE, gelişmiş plazma ve mikrodalga tek­nolojilerinden yararlana­rak enerji yoğun endüstriler için alternatif ısıtma kaynak­ları geliştirmek ve uygula­mak üzere tasarlanmış, Av­rupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir girişimdir. Avrupa Birliği tarafından fi­nanse edildi.

Hangi sektörlerin vazgeçilmezi ‘karbon fiber’?

Karbon fiberden türetilen karbon fiber takviyeli polimerler (CFRP’ler), rüzgâr enerjisi, inşaat ve ulaşım gibi sektörlerde hayati öneme sahiptir. CFRP’lerin hafif ağırlık yetenekleri rüzgâr türbini verimliliğini artırır, inşaatta karbonsuzlaştırmayı destekler ve özellikle elektrikli araçlar olmak üzere ulaşımda yakıt verimliliğini iyileştirir. Ancak, mevcut karbon fiber üretimi oldukça enerji yoğun olup büyük oranda elektrik ve doğal gaza dayanır.

Avrupa pazarı doğrudan yararlanacak

Yeni geliştirilen CARBOWAVE’in çözümleri ise malzeme performansını korurken bu enerji kullanımını yüzde 70’in üzerinde azaltmayı hedefliyor. Küresel pazarın yüzde 37’sine hakim olan Avrupa’nın gelişmiş karbon malzemeler pazarının girişimden doğrudan yararlanacak.