100 milyar dolarlık kârı paylaştılar

Ukrayna savaşı sırasındaki rekor kar, pandemi talebinin düşmesinin ardından talihin tersine döndüğüne işaret ediyor.

ExxonMobil ve Chevron'un, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen akaryakıt fiyatlarından yararlanan ABD'li petrol devleri olarak 2022'den itibaren yaklaşık 100 milyar dolar toplam kâr elde etmesi bekleniyor.

Petrol devleri, şirketlerin aktivistlerin ve bazı hissedarların ana petrol ve gaz uzaklaşmaları ve iklim krizi nedeniyle karbon salınımlarını azaltmaları yönündeki baskılarına direnmelerinin ardından bu kar haklı çıkmalrı olarak görüyor.

Exxon'ın karı 56 milyar dolar

S&P Capital IQ tarafından derlenen Wall Street tahminlerine göre Exxon'ın 2022 yılında 56 milyar dolar, Chevron da 37 milyar dolar rekor kara ulaşacak.

Bu, şirketlerin koronavirüs pandemisinin yol açtığı ham petrol fiyatlarındaki çöküşü atlatmaya çalıştıkları ve iklim stratejileri nedeniyle hissedarların ağır yenilgileriyle sarsıldıkları 18 ay öncesine kıyasla keskin bir geri dönüş anlamına geliyor. Şirketler üzerindeki baskı, Exxon'un geçtiğimiz Mayıs ayında üç yönetim kurulu koltuğunun kontrolünü aktivist hedge fonu Engine No. 1'e kaptırmasıyla zirveye çıkmıştı.