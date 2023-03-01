1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 244 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 244 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 930 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 757 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 732 lira 63 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 154 milyon 469 bin 810 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 162 milyon 192 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.