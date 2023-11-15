2 milyar $’lık tasarruf için ısı pompası yatırımı yapacak

Mehtap HALICI

Bu yıl Türkiye pazarında 400 milyon euro ciroyu aşmayı hedefleyen Almanya merkezli Vaillant Group, Türkiye’de ısı pompası alanında bir yatırım planlıyor. Bilecik’te bulunan üretim tesislerinin içerisine ısı pompası yatırımı düşündüklerini belirten Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “O bölgede bir arsamız var.

Isı pompası yatırımını oraya yapmayı planlıyoruz. Şu an için bunun fizibilite araştırmasını yapıyoruz. Çünkü ısı pompaları Avrupa’dan geliyor, ithal ediliyor. Ancak belirli bir aşamaya gelindiğinde bu ürünleri yerlileştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Avrupa’da şu an yenilenebilir ürünlere yönelik teşviklerin olduğunu ifade eden Avdel, “Kombi ısı pompasına çevrilirse Türkiye’nin enerji tasarrufu 2 milyar dolar olur” dedi. Vaillant Group’un Türkiye’de; Vaillant, Demirdöküm ve Protherm olmak üzere üç markası bulunduğunu belirten Avdel, kombi, panel radyatör, klima, su ısıtıcısı, ısı pompası gibi ürünlerden oluşan geniş bir ürün yelpazeleri olduğunu söyledi.

Pazar 10 kat gelişecek

Türkiye’de bir tesisi planlarken regülasyonların da bunu desteklemesi gerektiğine vurgu yapan Avdel, “Pazar teşviklerle büyüyor. Türkiye'de şu an bu tip bir teşvik ortamı olmadığı için sektör doğal ritminde büyüyor” dedi.

5 yıllık bir periyot içerisinde kombi pazarının yüksek seviyesini koruyacağını, ısı pompası pazarının ise 10 kat gelişeceğini ifade eden CEO Alper Avdel, “Türkiye’de ısı pompası yıllık 13 bin adet, kombi ise 1 milyon adet satılıyor. Isı pompası doğal gazın olmadığı yerlerde gelişecek. Çünkü kömüre göre baktığımız zaman şu an ısı pompasıyla ısınmak çok daha mantıklı.

Hatta ilerde bir teşvik verilirse sektör çok daha hızlı bir şekilde büyüyecektir. Yakın bir zamanda olmasını beklemiyorum ama bizim teknolojik hazırlığımız var” ifadelerini kullandı. Kombiye göre ısı pompasının daha pahalı olduğunu belirten Avdel, “Yaklaşık bir kombinin maliyeti 20 bin TL ise bir ısı pompasının maliyeti 100 bin TL’ye geliyor. 5 katına yakın bir fiyat farkı var. Dolayısıyla tüketici ilk yatırım maliyetini sorguluyor.

Eğer uzun vadeli düşük faizli bir kredi ile finanse edebilirse belki daha mantıklı ama şu an öyle bir düşük faiz ortamı da yok” diye konuştu. Türkiye’de pazarı şekillendiren önemli konulardan birinin inşaat sektörü olduğunu belirten Avdel, “İnşaat sektörü büyüdüğünde ısıtma soğutma sektörü de ciddi bir şekilde büyüyor. Çünkü bütün yapılan o inşaatların her birine ısıtma ve soğutma sisteminin takılması gerekiyor” dedi.

“İkinci el pazarında endişelerimiz oluyor”

İçinde bulunulan ekonomik koşulların ikinci el pazarını büyüteceğini belirten Avdel, “Ama bu durum gazlı ürünler için tavsiye etmediğimiz bir gelişme. Çünkü gazlı ürünlerde ikinci el pazarında güvenlikle alakalı endişelerimiz oluyor.

Bir yerden alınıp başka bir yere taşınan ürün doğru bir şekilde monte edildi mi onun içerisinde bir takım parçalar değiştirildi mi gibi konular bizim açımızdan endişe kaynağı. Bu sebeple ikinci el pazarının büyümesi dikkatle ele alınması gereken bir konu. Çünkü direkt doğal gazda çalışan bir üründen bahsediyorsunuz. Onun güvenlik boyutu çok önemli. Zaten ikinci el pazarı şu an Türkiye’de işliyor ve büyük bir pazar var. Türkiye’de 1 milyon adetlik kombi satışının içinde 55- 60 bin tane rahatlıkla ikinci el pazarı vardır” açıklamasını yaptı.

2024'ün konusu maliyet optimizasyonu

Alper Avdel, kur artışının finansmanı değil ancak ürünün maliyeti anlamında kendilerini etkilediğini söyledi. Avdel, “Biz ürünün mümkün olduğunca tüketici tarafından satın alınabilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Vaillant markası altında da onu yapmak çok kolay değil. Çünkü hava maliyetinin içerisinde enerji maliyetlerini de konuşuyorsunuz. Dövizin artması, ürünün fiyatını, maliyetini yükseltiyor. Türkiye’de ise fiyat rekabeti çok yoğun. Biz de bu rekabet içinde en düşük fiyatı nasıl sağlarız diye çalışıyoruz. 2024 yılının en önemli konusu maliyet optimizasyonu olacak” ifadelerini kullandı.

Elektrikli ürünlere doğru bir yönelim var

Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, Türkiye’de ısıtma soğutma sektöründe elektrikli ürünlere doğru bir yönelim olduğunu kaydetti. Avdel, “Teknolojik ürünlerde bir elektrikli araba ne ise ısıtma sektöründe de şu an ısı pompası ürünleri o planda yer alıyor. Bu alan Avrupa’da çok ciddi ön plana çıkmış durumda. Türkiye'de de ön plana çıkacak. Türkiye'de 2 önemli yönetmelik var. Bir tanesi binaların içindeki cihazları ilgilendiren ürünlerin enerji verimliliğiyle alakalı ErP yönetmeliği. Bir tanesi de NSEB sistemi, o da binaların verimliliğiyle ilgili” şeklinde konuştu. .