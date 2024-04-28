2023 elektrik toptan satış fiyatı açıklandı

Nagihan KALSIN

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına (kWh) 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.

2022 yılına ait TORETOSAF, kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak belirlenmişti. Buna göre 2022 yılı ile 2023 yılı arasında TORETOSAF değişimi, % 12,49 indirim anlamınına geliyor.