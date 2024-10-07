3 şehirde 12 yeni YEKA ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 12 yeni YEKA belirledi.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 3'ü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, 3'ü Muş'un Merkez, Bulanık, Korkut ilçeleri ve 6'sı da Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde olmak üzere toplam 12 yeni YEKA, Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanların sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.