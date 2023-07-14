3 yılda 600 milyon dolar ciro ‘güneş’ten gelecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Grup, Solino’nun gelecek 3 yıl içinde yüzde 20 pazar payına ve 600 milyon dolar ciroya ulaşmasını hedefliyor. Sahip oldukları 10 yıllık deneyim doğrultusunda Türkiye’nin GES kurulu gücüne 300 MW seviyesine portföyle katkıda bulunduklarını söyleyen IBT Solar Group Kurucusu Hakan Daltaban, endüstriyel pazarda sahip oldukları deneyimi artık bireysel pazara yansıtmak adına Solino’yu kurduklarını açıkladı.

“1 milyon eve talibiz”

Hakan Daltaban, şunları söyledi: “IBT Solar Group olarak 38 şehirde 250’den fazla müşterimizin 300’den fazla projesini sıfır hata ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile çözümledik, ülkemizin güneşten elde edilen kurulu gücüne 300 mw katkıda bulunduk.

Dolayısıyla IBT Solar Group’un mühendislik bilgisi, pazar payı ve marka bilinirliğinden faydalanarak Solino’nun gelecek 3 yıl içinde ciro ve müşteri adedi bazında Türkiye’de lider, Avrupa’da da ilk sıralarda olmasını hedefliyoruz” dedi. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon adet müstakil ev bulunduğunu söyleyen Solino Genel Müdürü Mehmet Hakan Bescelioğlu da bu evlerin en fazla 8 bininde çatı GES bulunduğunu kaydetti.

Bescelioğlu, “Bu alanda 1 milyon adetlik bir potansiyel bulunuyor. Solino ile 3 yılda 81 ilde yaklaşık 50 Enerji Dönüşüm Merkezi ve 750 kişilik satış ekibi kurmak istiyoruz” diye konuştu.