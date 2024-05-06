500 milyon euro yatırımı 5 yılda yapacak, Balkanlar'da büyüyecek

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Tatlıpınar Enerji, geçtiğimiz yılki halka arzdan sonra hedeflerini büyüttü. Yapımı devam eden projeleriyle birlikte yılsonuna kadar 350 megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “Halka arzımızı gerçekleştirdiğimiz geçtiğimiz yılı oldukça başarılı bir şekilde geride bıraktık. Halka arzdan sonra ilk hedefimizi bir yıl içerisinde üretim kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkarmak olarak belirledik ve bu yıl sonunda kurulu gücümüzü 350 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde ise kurulu gücümüz 1000 MW’lık bir portföye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Kutluğ, bir grup basın mensubuyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, söz konusu büyüklüğe ulaşmak için yaklaşık 500 milyon euroluk yatırım yapacaklarını söyledi.

Yeni yatırımlar ve satın almalar gündemde

1000 megavata hem yeni yatırımlarla hem de satın almalarla ulaşmayı planladıklarını anlatan Kutluğ, “Yakın vadede sektörümüzde konsolidasyon beklentisi hakim. Özellikle küçük kapasitelere sahip şirketlerin el değiştirdiğini görebiliriz. Hidrojen tarafında da bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Biz de hedefimize hem sıfırdan kurduğumuz santraller hem de satın almalarla ulaşmayı planlıyoruz. Yerli ve yabancı finans kuruluşlarıyla ilişkimiz gayet iyi. Halka arzdan elde ettiğimiz 1.6 milyar TL’lik kaynağı da büyümeye harcadık” diye konuştu.

Güneşin payını yüzde 40’a çıkaracağız

Şu anda portföylerinin önemli bir kısmının rüzgârdan oluştuğu bilgisini paylaşan Burak Kutluğ, “Ancak gelişen teknolojiyle birlikte güneş yatırımları daha az maliyetli hale geldi. Ayrıca Türkiye güneş açısından oldukça iyi potansiyele sahip, bu nedenle portföyümüzde güneşin payını yüzde 40’a çıkarma planları yapıyoruz. Yenilenebilir enerjinin en önemli ayaklarından birini de depolama oluşturuyor. Bu amaçla depolama lisansı da satın aldık” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye yabancı ilgisi artacak

Şu anda TL kredilerle yatırım yapmanın maliyetli olduğunu anlatan Burak Kutluğ, bu nedenle yatırımlarını uzun vadeli döviz bazlı kredilerle finanse etmeyi tercih ettiklerini kaydetti. Öte yandan, şu anda yabancıların Türkiye’ye ilgisinin azaldığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Kutluğ, “1-1.5 yıl sonra ekonomik ortamın da daha iyi bir hale gelmesiyle Türkiye’ye olan yabancı ilgisinin artacağını beklentisi var. Hem satın alma hem de yatırımlarda artış olacağı kesin. Yabancıların ilk olarak enerji sektörüyle ilgileneceğini düşünüyorum. Bu anlamda halka açık şirket olmak avantajlı olacak” diye konuştu.

Balkanlar’da büyüyeceğiz

Türkiye’nin hem güneşinin hem de rüzgarının yatırıma elverişli olduğunu söyleyen Kutluğ, yurtdışı yatırımı için de görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Kutluğ, yurtdışı planlarını anlattı: Balkanlar ve Doğu Avrupa’da yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Sektördeki gelişmeler paralelinde yurt dışı odağımızı genişletmeyi düşünüyoruz. Balkanlarda, elektrik fiyatları uzun süre Türkiye’nin üzerinde seyredecek ve kredi maliyetleri daha uygun. Ayrıca yine Balkanlar’da çok sayıda Türk yatırımcı bulunuyor, dolayısıyla oturmuş bir yapı söz konusu. Kapasitemizin yaklaşık üçte birini yurt dışı yatırımlarımız oluşturacak. Öncelikli olarak Hırvatistan, Romanya, Makedonya ve Macaristan pazarlarıyla ilgileniyoruz."

Esas faaliyet kârı yüzde 47 arttı

Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Tatlıpınar Enerji, 2023 yılını yüzde 47’lik bir esas faaliyet kârlılık artışı oranı ve kapasite artışlarıyla tamamladı. Burak Kutluğ, “Bilançoda kârlılığımız dikkat çekiyor. Esas faaliyet karımız 2022 yılında 526 milyon TL iken 2023 yılında 774 milyon TL’ye çıktı. Yani yüzde 47’lik bir artış var. 2022 yılında 623 milyon TL olan brüt kârımız ise 2023 yılında 751 milyon TL ‘ye ulaşarak yüzde 21 artış gösterdi” dedi.

GSYO için SPK ile görüştük

“Kredilerin maliyetli olması nedeniyle halka arzlar en çok rağbet gören bir finansman aracı haline geldi ancak yeni enstrümanların da devreye girmesi gerekiyor” diyen CEO Kutluğ, halka açık şirketlerin altında GSYO kurulması için SPK ile görüştüklerini söyledi. Kutluğ, “Henüz Türkiye’de böyle bir enstrüman yok ama yakın zamanda başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Buna kültürümüzde var olan ‘imece usulü’ de diyebiliriz. Bu sayede bireysel yatırımcılar hisse senedi almanın dışında projelerin de ortağı haline gelebilir. Bu yöntemle birçok proje kolayca finanse edilebilir” dedi.