6 bin akaryakıt istasyonu 6 milyar dolara değişiyor

17 Mayıs 2018

NAGİHAN KALSIN

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında yeni nesil akaryakıt istasyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Geleceğin istasyon maketinin hazırlandığını ve eylül ayında bir lansman toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacağını söyleyen Aktaş, “İstasyon tanımını değiştirmek ve bu işi fosil yakıttan kurtarmak istiyoruz. Çünkü fosil yakıtlar 10 yıllık dilimden sonra yerini diğer enerji türlerine bırakacak. CNG mesela şu anda ağır taşıtlarda kullanılmaya başlandı. İstanbul’dan Akdeniz’e kadar olan güzergahta 300- 350 km’lik aralıklarla kuruluyor” dedi. Yeni nesil akaryakıt istasyonların aynı zamanda LPG, LNG, CNG ve elektrik şarj istasyonları olacağını belirten Aktaş, burada şarj sürelerinin 45-50 dakika olacağını kaydetti.

Elektrikte kooperatifleşmenin başladığını anlatan Aktaş, “Kooperatif şeklinde toplandığınızda kendi içinizde enerji üretip satabiliyorsunuz. 5 yıl sonra 5-6 bin istasyonun bu dönüşümü yapacağını düşünüyoruz. LPG nasıl benzin pazarını büyük oranda eline geçirdiyse, LPG pazarının yüzde 50’sinin de şarja döneceğini öngörüyoruz. LPG’yi kullanan kesim ucuzu tercih eden kesim ve bunlar şarjı tercih edecektir” dedi. İstasyon kurma maliyetinin arsa payı hariç 500 bin dolar olduğunu söyleyen Aktaş, yeni nesil istasyonların da 1 milyon dolara mal olacağını kaydetti.

Enerji marketler geliyor

Yeni nesil akaryakıt istasyonlarını 'Enerji Market' adıyla tanımlayan Aktaş, şöyle devam etti: “İçinde kafesi, sınırsız internet noktaları olacak. İstasyonların çatısına fotovoltaik paneller yerleştirilerek doğal enerji kaynaklarımızdan da yararlanılacak. Eğer istasyon hacimlerimizi büyüterek güneş tarlası yaratabilirsek, bu alanlarda şarj istasyonlarında satabileceğimiz enerjiyi üretebiliriz."

Akaryakıtta 9 bin kişilik istihdam

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, 2005 yılında yayınlanan yönetmelik nedeniyle 1 kilometre çevresinde LPG istasyonu bulunan akaryakıt bayilerinin LPG ünitesi takamama sorununu gündeme getirdiklerini bildirdi. Aktaş, “İmar affında bir talebimiz olacak. Akaryakıt istasyonu olup da içinde hala LPG bulunduramayan istasyonlara bir defalık izin isteyeceğiz. 2005 yılı öncesindeki düzenleme ile bir kilometre mesafedeki istasyonlar LPG bulunduramıyor. LPG’si olmayan 2 bin 264 akaryakıt istasyonu var. Bir seferlik af istiyoruz ve bu af 8-9 bin kişinin anında istihdamını sağlayacak” diye konuştu.