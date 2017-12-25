Ağrı'da jeotermal kaynak arama saha ihalesi düzenlenecek

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki 4 bin 900 hektarlık saha ile Diyadin ilçesindeki bin 200 ve 2 bin 199,80 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahaların, açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihaleleri yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bilgilere göre, geçici teminat bedeli 886,95 lira ile 2 bin 897 lira, muhammen bedelleri ise 29 bin 565 lira ile 96 bin 579 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 5 Ocak Cuma saat 10.00'da Ağrı İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar iletebilecek.