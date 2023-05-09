Akaryakıta çifte zam geldi
Benzin fiyatı gece yarısından itibaren 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi Ankara'da 20 liranın üzerine çıktı.
Haber Merkezi
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Akaryakıta son dönemde gelen indirimlerin ardından bu kez çifte zam geldi.
Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı.
Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da 20 lira 16 kuruşa, 20 lira 14 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18 lira 63 kuruşa, Ankara'da 19 liraya, İzmir'de 19 lira 4 kuruşa çıktı.