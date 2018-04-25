Akıllı şebeke için 35 milyar liralık dönüşüm gerekiyor

25 Nisan 2018

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda (ICSG 2018) konuşan Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye doğalgaz sektöründe 2000 sonrası büyük bir atılım yapıldığını ve bunun temelinde yeni bir model ve kullanılan teknoloji olduğunu söyledi.

Geçen yıl sonu itibarıyla doğalgaz dağıtımında 21,5 milyar liralık yatırımın tamamlandığını belirten Arslan, 130 bin kilometrelik bir şebeke uzunluğuna ulaşıldığını aktardı.

Arslan, geçen yıl yapılan yatırımlarla şebekenin yüzde 42 ve abone sayısının da yüzde 44 büyüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda doğalgaz 62 milyonluk nüfusa ulaştı ve 49 milyon (kişi) doğalgaz kullanır durumda. Yani, Türkiye nüfusunun yüzde 61'i gaz kullanıyor. Bu oran İtalya'da yüzde 88 ve en yüksek oran İtalya'da. Almanya'nın yüzde 51, İspanya'nın yüzde 41 ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortalaması da yüzde 45'lerde. Amerika'da doğalgaz kullanan nüfus oranı yüzde 68 ve yakın zamanda bizim de Amerika'yı yakalayacağımızı düşünüyorum. Akıllı şebekeler ve sistemleri kullanmasaydık bu konuma gelemezdik."

Dünyada akıllı şebekelere önemli yatırım gerçekleştirildiğini anlatan Arslan, "Dünyada akıllı şebekelere 2017 sonu itibarıyla 350-400 milyar dolar seviyesinde yatırım yapıldı ve önümüzdeki 10 yılda 268 milyar dolarlık yatırım planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Süreç Blockchain'e ilerliyor

Türkiye'deki abone gelişimine de değinen Arslan, "Türkiye'de 42,5 milyon elektrik sayacı ve 14,2 milyon gaz sayacı var. Bunları gelecekte akıllı sayaçlara geçirmemiz durumunda 35 milyar liralık bir bütçe gerekiyor. Elektrik şebekesinin dönüşümü için 21, gaz için 14 milyar liraya ihtiyaç var." diye konuştu.

"Pencerelerden elektrik üreteceğiz"

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen de elektrikte tek başına rekabetçi ve tüketici odaklı bir piyasanın yeterli olmadığını, aynı zamanda arz güvenliği ve karbon ayak izinin de azaltılmasının gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda akıllı şebeke ve sistemlerin çok önemli olduğunu belirten Çeçen, "Artık elektriği çatımızda değil, evlerimizin pencerelerinden üretebileceğimiz bir sürece gidiyoruz. Evdeki cihazlar birbiriyle haberleşecek, arızasız bir şekilde sorunlar giderilecek. Bunlar 5-10 yıl içinde hayatımızda yer alacak. O yüzden şebekemizin bugünden itibaren bilişim teknolojileriyle donatılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA