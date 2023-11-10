Aksa Enerji, Özbekistan'da yeni doğal gaz santrali kuracak

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, 9 Kasım 2023'te, Aksa Enerji Üretim AŞ, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 megavat kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzaladı.

Bu kapsamda şirket, Taşkent ve Buhara şehirlerinde toplam 3 santral ve 740 megavat kurulu güçle geçen yılın ilk çeyreğinden bu yana ticari üretim gerçekleştirdiği Özbekistan'daki kurulu gücünü Talimercan'a kurulacak yeni santralle 1,170 megavat seviyesine yükseltecek.

Santralde gerçekleştirilecek elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğalgaz, Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek elektrik satış fiyatı 25 yıllık ABD doları bazlı garantili kapasite bedeli kapsamında belirlendi.

Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin inşaatı gerekli yer tahsislerinden sonra başlayacak. İnşaatın 12 ay içinde tamamlanarak santralin devreye alınması hedefleniyor.