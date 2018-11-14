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Aksa, Manisa'daki doğalgaz santralini kapatıyor

Aksa Enerji, 115 megawatt Manisa doğalgaz santralinin lisansının iptali için EPDK'ya başvurdu.

Aksa, Manisa'daki doğalgaz santralini kapatıyor
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Aksa Enerji, 115 megawatt kurulu güçteki Manisa Doğalgaz Santrali'nin üretim lisansının iptal edilmesi için EPDK'ya başvurdu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı gittikçe azalan santralin, yurt dışında dolar bazlı getiri ile yüksek marj sağlayabilecek potansiyel projelerde kullanılması planlanmaktadır." denildi.

Kaynak: Reuters

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