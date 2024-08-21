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  3. Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk yüzde 90 hedefine 2 ay erken ulaştı
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Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk yüzde 90 hedefine 2 ay erken ulaştı

Avrupa'nın doğal gaz depoların neredeyse doldu ve arz risklerine ilişkin endişelerin yol açtığı son fiyat artışını sınırlamaya yardımcı oldu.

Haber Merkezi
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Sektör grubu Gas Infrastructure Europe'un son verilerine göre, kıtanın depolama seviyeleri 19 Ağustos'ta kapasitelerinin yüzde 90,02'ye ulaştı. AB, bu doluluk seviyesine 1 Kasım'da ulaşmayı hedefliyordu.

Almanya'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 936,44'e ulaşırken, Fransa'da bu oran yüzde 86,21, İtalya'da yüzde 91,37 ve İspanya'da yüzde 100,11 oldu. 

Ukrayna'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı ise yüzde 22,17 seviyesinde. 

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