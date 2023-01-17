Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı geçen yıl yüzde 60 arttı

Araştırma kuruluşu Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) Avrupa Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, LNG ithalatındaki artışın tek sebebinin Rus gazının Avrupa'ya akışının durması olmadığını, yüksek sıcaklıkların da bunda etkili olduğunu ifade etti.

Yağış olmaması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hidroelektrik üretiminin azaldığına dikkati çeken Jaller-Makarewicz, benzer sebepler nedeniyle LNG ithalatının arttığını kaydetti.

Jaller-Makarewicz, geçen yıl Avrupa genelinde gazdan elektrik üretiminin de arttığına işaret ederek, "Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 yükseldi. Bu yıl ithal edilen LNG miktarı büyük ölçüde hava durumuna, fiyata, hükümet politikalarına, gaz tüketimini azaltmak için uygulanan mekanizmalara ve yenilenebilir enerji üretimine bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Avrupa'da doğal gaz tüketiminin arttığına da değinen Jaller-Makarewicz, bunda enerji verimliliğinin, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimindeki artışın etkili olduğunu ifade etti.

En çok LNG'yi satın alan ülke Fransa

Jaller-Makarewicz, LNG'nin boru gazından daha pahalı olabileceğinin ve bunun Avrupa ülkelerinin ekonomileri üzerinde büyük etkisi olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Enerji krizi, gaz piyasasının ne kadar değişken olduğunu, hava durumuna, jeopolitik meselelere, arz ve talep faktörlerine ne kadar bağımlı olduğunu gösterdi. Gaz fiyatları Ağustos 2022'de zirveye ulaştıktan sonra, bu yılın ocak ayına ılıman hava koşulları nedeniyle düşük seyrediyor. Rusya'nın boru gazının yerini esas olarak ABD ve ardından Katar'dan gelen LNG aldı. Geçen yıl Avrupa'nın LNG ithalatı ABD'den yüzde 143, Katar'dan ise yüzde 23 arttı. Hem ABD hem de Rusya'dan en çok LNG'yi satın alan ülke Fransa oldu."

Jaller-Makarewicz, bazı ülkelerin enerji güvenliğini sağlamak için Rusya'dan LNG ithal etmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Jaller-Makarewicz, Rusya'dan en çok LNG ithal eden ülkelerin Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda olduğunu, buna karşılık Hırvatistan, Litvanya, Portekiz, İsveç ve Birleşik Krallık'ın Rusya'dan LNG ithalatını keskin şekilde azalttığını kaydetti.