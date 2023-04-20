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Bakan Dönmez: Keşfedilen gaz, 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" dedi.

Haber Merkezi
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Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya ulaştırılıyor.

Törenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" dedi.

 

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