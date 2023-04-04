Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (4 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları)

enPetrol fiyatlarında dün yaşanan sert artışın ardından bugün akaryakıta zam geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

Motorinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 22,42 TL’ye, Ankara’da 22,77 TL’ye, İzmir’de 22,73 TL’ye yükselecek.

Motorin fiyatları yaklaşık olarak İstanbul’da 20,37 TL, Ankara’da 20,73 TL, İzmir’de 20,81 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.