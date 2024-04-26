Benzin ve motorin güncel fiyatları (26 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.63 TL

Motorin litre fiyatı: 41.05 TL

LPG litre fiyatı: 22.47 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.54 TL

Motorin litre fiyatı: 40.98 TL

LPG litre fiyatı: 21.93 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.48 TL

Motorin litre fiyatı: 41.94 TL

LPG litre fiyatı: 22.37 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.72 TL

Motorin litre fiyatı: 42.19 TL

LPG litre fiyatı: 22.01 TL