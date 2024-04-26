Benzin ve motorin güncel fiyatları (26 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 26 Nisan 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.63 TL
Motorin litre fiyatı: 41.05 TL
LPG litre fiyatı: 22.47 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.54 TL
Motorin litre fiyatı: 40.98 TL
LPG litre fiyatı: 21.93 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.48 TL
Motorin litre fiyatı: 41.94 TL
LPG litre fiyatı: 22.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.72 TL
Motorin litre fiyatı: 42.19 TL
LPG litre fiyatı: 22.01 TL