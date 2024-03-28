Benzin ve motorin güncel fiyatları (28 Mart 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

28 Mart 2024 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,45 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,97 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,35 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,90 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,02 TL

Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,24 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,44 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL