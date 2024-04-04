Benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

4 Nisan 2024 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.38 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.47 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.85 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.43 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.05 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL