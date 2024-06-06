Benzin ve motorine indirim geliyor: Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında
Benzin ve motorine yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek.
Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatlarında düşüş olacak. Benzinde 1,35 TL civarı, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek. İndirimli fiyatlar yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40.09 TL'ye, Ankara'da 41.06 TL'ye, İzmir'de 41.31 TL'ye gerileyecek.
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39.44 TL'ye, Ankara'da 40.42 TL'ye, İzmir'de 40.76 TL'ye gerileyecek.