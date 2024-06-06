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Benzin ve motorine indirim geliyor: Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında

Benzin ve motorine yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek.

Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatlarında düşüş olacak. Benzinde 1,35 TL civarı, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek. İndirimli fiyatlar yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak. 

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40.09 TL'ye, Ankara'da 41.06 TL'ye, İzmir'de 41.31 TL'ye gerileyecek.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39.44 TL'ye, Ankara'da 40.42 TL'ye, İzmir'de 40.76 TL'ye gerileyecek.

Benzin ve motorin güncel fiyatları (6 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları)Benzin ve motorin güncel fiyatları (6 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları)Enerji

 