Benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi (5 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları)
Benzin, motorin ve LPG fiyatları da bu dalgalanmalarla beraber sürekli değişirken, dün otogaza 2 lira 12 kuruş indirim gelmişti. Benzin fiyatları ise zamlandı.
Haber Merkezi
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Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.
5 Nisan akaryakıt fiyatlarına göre benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,46 TL, Ankara'da 22,83 TL, İzmir'de ise oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat gerçekleşmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.46 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.