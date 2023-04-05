Benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi (5 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları)

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

5 Nisan akaryakıt fiyatlarına göre benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,46 TL, Ankara'da 22,83 TL, İzmir'de ise oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.46 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.