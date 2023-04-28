Benzine indirim geliyor (28 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

NTV’nin haberine göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.71 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.25 liradan satılıyor.