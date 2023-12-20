Benzine zam geldi
Benzinin litresine gece yarısından itibaren 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 34.5 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruş zam yapıldı.
Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul’da benzinin litresi ortalama 34.5 liradan satılıyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.
Motorinin litre fiyatı ise ortalama 35.5 lira.