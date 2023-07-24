Benzine zam geliyor
Motorinin ardından benzine de büyük zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 2 TL zam bekleniyor. Benzinin litresi şu an 34.05 TL'den satılıyor.
Haber Merkezi
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KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.
Ancak benzine yeni bir zam geliyor. Salı günü 2 TL zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre
İstanbul
Motorin litresi 33.92
Benzinin litresi 34.05
Ankara
Motorin litresi 34.35
Benzinin litresi 34.53
İzmir
Motorin litresi 34.58
Benzinin litresi 34.64