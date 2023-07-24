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Benzine zam geliyor

Motorinin ardından benzine de büyük zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 2 TL zam bekleniyor. Benzinin litresi şu an 34.05 TL'den satılıyor.

Haber Merkezi
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KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.

Ancak benzine yeni bir zam geliyor. Salı günü 2 TL zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre

İstanbul

Motorin litresi 33.92

Benzinin litresi 34.05

Ankara

Motorin litresi 34.35

Benzinin litresi 34.53

İzmir

Motorin litresi 34.58

Benzinin litresi 34.64

 