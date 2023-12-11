Brent petrol 76,41​​​​​​​ dolardan işlem görüyor

Cuma günü 76,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,84 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 76,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,75 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda bu hafta, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bankaların faiz kararlarının petrol fiyatlarının bu haftaki yönünü belirlemesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,55 ile 76,64 dolar aralığının direnç, 76,27 ile 76,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.