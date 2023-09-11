Brent petrol 90 doların üzerinde işlem görüyor

Cuma gününü 90,65 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 90,35 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, piyasada kar amaçlı alımlar, ABD'de faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ve ülkede talebin zayıflayacağı endişesiyle geriledi.

Zirveden geriledi

Geçen hafta yılın en yüksek seviyesine ulaşan petrol fiyatları, bu hafta dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek enflasyon verisi öncesi kısmi düşüş gösterdi.

Piyasalar, yüksek enflasyonun ABD ekonomisinde yavaşlamaya sebep olacağı ve ham petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişesini fiyatlıyor. ABD'deki yakıt talebinin de seyahatlerin yoğun olduğu yaz sezonunun sona ermesiyle gelecek aylarda düşmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,96 ile 91,09 dolar aralığının direnç, 90,32 ile 90,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.