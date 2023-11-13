Brent petrolün varil fiyatı 80,93 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 82,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 80,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki olumsuz talep görünümü etkili oldu.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, gözler dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtmişti.