Brent petrolün varil fiyatı haftayı 84,94 dolardan tamamladı

Paskalya Bayramı nedeniyle cuma günü petrol piyasalarında işlem yapılmazken, pazartesi gününü 86 dolardan açan Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü açılışa göre yüzde 1,23 düşüşle 84,94 dolardan tamamladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerin ülke ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama yaşanması endişelerine yol açması etkili oldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleriyle haftaya yaklaşık yüzde 5'lik yükselişle başlamasına rağmen bu hafta açıklanan makroekonomik verilerde ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin işaretlerin güçlenmesi fiyatları baskıladı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Nisan ile biten haftada 228 bine çıkarak beklentileri aştı. Ülkede Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından çarşamba günü de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamamıştı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

OPEC ve OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik ek üretim kesintisi kararı ise fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi hafta boyunca kısıtladı.

Yaklaşık 1,6 milyon varil gönüllü kesinti

OPEC+ grubu pazartesi günü yaptığı açıklamada piyasada istikrarın sağlanabilmesi amacıyla 5 Ekim 2022'de alınan üretimde "yıl sonuna kadar günlük 2 milyon varil kesinti yapılması" kararına ek olarak, mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil gönüllü kesinti yapılacağını teyit etmişti.

Bu kararla, grubun mayıs ayı itibarıyla uygulayacağı toplam üretim kesintisi miktarı günlük 3,6 varil seviyesine ulaşacak.