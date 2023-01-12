BTC'den akan petrol 4 milyar varili aştı
Hazar Denizi'nden çıkarılan petrolü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol 4 milyar 232 bin 552 varile ulaştı.
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BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz şunları kaydetti:
"2022 yılı içinde 305 tankerle 224 milyon 388 bin 520 varil ham petrol yüklemesini yüzde 99 üzeri işletme verimliliğiyle sürdürülebilir ve kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirdik."