Çatı GEP’leri de artık sigorta güvencesinde

Esin ÇETİNEL

Artan enerji maliyetleri, çevreye olan duyarlılıktaki artış yenilenebilir enerjiye olan talebi artırmaya başladı. Artık büyük sanayi kuruluşlarının önemli bölümü hatta KOBİ’ler kendi enerjilerinin bir bölümünü karşılamak için rüzgâr, güneş, hatta termal enerjiyi kullanmayı tercih ediyor.

Bireysel tarafta ise özellikle yazlık müstakil evleri olanların taleplerinde kıpırdan gözleniyor. İşte bu kıpırdanma sigorta sektörünü de harekete geçirdi. Bugün sigorta sektöründe genelde kurumsal taraftaki firmaların güneş panellerine sigorta yapma eğilimi var. Axa Sigorta ise hem kurumsal hem de bireysel müşterilerinin GES yatırımlarını sigorta kapsamında güvence altına alan kurumlardan biri…

Ancak bireylerin bu güvenceden yararlanabilmesi için konut poliçesi satın alması gerekiyor. Aynı zamanda çatı tipi güneş enerji panellerinin 15 yıldan eski olmaması şartı aradıklarını söyleyen AXA Sigorta KKTC, Uluslararası İş Geliştirme ve Yeşil Yatırımlar Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Seda Bora Arkan, “Bu şartları sağlayan herkesin panellerini sigorta teminatı altına alıyoruz” diyor.

Çevre dostu bir yatırım olan çatı tipi güneş enerji panelleri sigorta sayesinde çok sayıda riske karşı güvence altına alınıyor. Bugün riskler için seçime bağlı olarak panellerin minimum 15 bin TL, maksimum 500 bin TL limite kadar teminat altına alındığını söyleyen Seda Bora Arkan, poliçenin içeriğine ilişkinse şu bilgiyi veriyor; “Yangın, yıldırım, fırtına, deprem tarzı risklerde panel bedeli ile kusurlu işçilik, elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, voltaj yükselmesi, izolasyon hatası gibi riskler için seçime göre teminat sağlıyoruz.”

Çatı tipi güneş enerji panellerine olan talep ve bunların sigortasına olan talebin arttığına da işaret eden Seda Bora Arkan, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Talebin yoğunluğu bölgesel olarak değişiyor. Özellikle güneşli gün sayısının fazla olduğu, müstakil evlerin, yazlıkların daha yoğun olduğu Ege, Akdeniz ve Güney Anadolu bölgelerimizden daha yoğun talep geliyor. Gerek elektrik enerjisinin fiyatlarının artması, gerekse toplumda sürdürülebilirlik bakışının yaygınlaşması ile çatı tipi GES’ler ve bunların sigortasına olan talep artıyor. Yatırım geri dönüş süresinin kısalması halinde GES taleplerinin tabana yayılacağını öngörüyoruz.”

Yıllık primi 500-1000 TL arasında

Çatı tipi güneş enerji panelleri maalesef ülkemizde çok yaygın değil. Sigortaya olan talepte buna bağlı olarak şimdilik oldukça sınırlı. Bu sigortanın temel özelliği ise konut sigortası poliçelerine eklenebilmesi. Fiyatları ise oldukça makul. Örneğin 100 bin TL’ye malolan bir çatı tipi güneş enerji paneli kurduğunuzda bunun yıllık primi 500 TL ile bin TL arasında değişiyor. Sigorta şirketleri bu üründe özellikle konutun bulunduğu bölgenin deprem bölgesi olması, seçilen limit, panel yaşı gibi çok sayıda parametreye bakarak prim fiyatlarını belirliyor