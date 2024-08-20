Çin, 11 nükleer reaktöre onay verdi

Devlet Konseyi, Jiangsu, Shandong, Guangdong, Zhejiang ve Guangxi'de yeni reaktörler kurulmasına yeşil ışık yaktı,



Jiemian'a göre, 11 reaktör için toplam yatırım en az 220 milyar yuan (31 milyar $) olacak ve inşaat yaklaşık beş yıl sürecek.

Çin'in yapım aşamasında olan nükleer reaktör sayısı dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla ve son iki yılın her birinde 10 yeni reaktörü onayladı.