Çin, 11 nükleer reaktöre onay verdi
Çin, beş bölgede 11 nükleer reaktör inşa edilmesine onay verdi. Karar, Çin hükümetin karbon salınımını azaltmak için atom enerjisine daha da ağırlık verme stratejisini yansıtıyor.
Haber Merkezi
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Devlet Konseyi, Jiangsu, Shandong, Guangdong, Zhejiang ve Guangxi'de yeni reaktörler kurulmasına yeşil ışık yaktı,
Jiemian'a göre, 11 reaktör için toplam yatırım en az 220 milyar yuan (31 milyar $) olacak ve inşaat yaklaşık beş yıl sürecek.
Çin'in yapım aşamasında olan nükleer reaktör sayısı dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla ve son iki yılın her birinde 10 yeni reaktörü onayladı.