Dicle Elektrik'ten 'Şanlıurfa'da neden elektrikler kesiliyor' sorusuna 'kaçak elektrik' yanıtı

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yazılı açıklamada, ​Şanlıurfa'nın elektrik kesintilerinin sık sık gündeme getirildiğini ifade etti. Kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadele ettiklerini vurgulayan Arvas, özellikle kırsal ve tarımsal sulama alanlarında öngörülemeyen kaçak elektrik kullanımıyla karşılaştıklarını aktardı.

'148 proje engellendi'

Kaçak elektrik kullanımının ana şebekenin sağlıklı çalışmasını da engellediğini belirten Arvas, şöyle devam etti: "Şanlıurfa'ya yönelik yatırım çalışmalarımız zaman zaman kayıt dışı elektrik kullanımıyla engelleniyor. 2018 ile 2023 yılları arasında 1,49 milyar lira tutarındaki 148 projemiz engellemeler yüzünden gerçekleşemedi.

Şanlıurfa'ya iyileştirme ve geliştirmeler kapsamında ciddi bütçeler ayırdık ancak bu yatırım bütçelerimiz çoğu zaman kaçak elektrik tüketenler tarafından engelleniyor. Şanlıurfa'daki altyapı iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız yapılan müdahalelerle sıkça kesintilere uğradı. Ancak buna rağmen Dicle Elektrik olarak toplam bakım bütçemizin yüzde 33'lük bir kısmını Şanlıurfa ilimize ayırdık ve mümkün olan tüm iyileştirmeleri yapmaya çalıştık."

Engellemelerden örnekler veren Arvas, bazı yerlerde elektrik direklerini dikemediklerini, bazı yerlerde ise belediyenin yer tahsisi yapmadığını kaydetti.