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Doğalgaz borularının güvenliği robotla sağlanacak

İGDAŞ, doğalgaz boru hatlarında güvenliğin sağlanması ve arızaların belirlenmesi için robot geliştirecek.

Doğalgaz borularının güvenliği robotla sağlanacak
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İGDAŞ mühendislerince, doğalgaz dağıtım boru hatlarında çelik boruların güvenliğini tehlikeye atabilecek bozulmaları önceden belirleyip gerekli uyarıları yapabilecek ve alanında ilk yerli sistemin temelini oluşturacak akıllı robot üretimi için proje başlatıldı.

İGDAŞ'dan yapılan açıklamada, İGDAŞ mühendislerince başlatılan ve TÜBİTAK ile üzerine çalışılan Boru İçi Denetleme Robotu (BIDR) ile hat içinde bakıma ihtiyacı olan yerlerin belirlenerek gerekli müdahalenin yapılması için yetkililere haber verilebileceği kaydedildi.

Projenin 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı'nda (INGAS 2017) tanıtılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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