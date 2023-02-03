Doğalgaz faturalarında yüzde 30 tasarruf

Radyatör, kombi ve yerden ısıtmalı sistemleri kontrol ederek akıllı hale getiren Meross termostatlar, evdeki ısıtma sisteminin çalışmasını otomatik olarak kontrol ediyor ve ısıtma sisteminin sadece gerektiğinde çalışmasını sağlıyor.

Evdeki sıcaklığı sensörler aracılığıyla izleyen cihazlar, sıcaklık ayarlarını otomatik olarak yapıyor ve bu sayede, ısıtma sistemi belirlenen düzeyde çalışıyor.

Apple HomeKit, Google Asistan ve Alexa uyumlu Meross akıllı termostatlar; sesli komut ile yönetilebiliyor, uzaktan kontrol edilebiliyor. Daha fazla kontrol ve verimlilik sunan cihazlar, açık pencere algılama ve akıllı ısıtma programı gibi özellikleriyle yüzde 30’a varan doğalgaz tasarrufu sağlıyor. Meross ürünleri, Koç Grubu şirketlerinden Bilkom tarafından satışa sunuluyor.