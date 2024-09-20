Doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'tan enflasyon vurgulu 'zamsız süreç' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin en önemli açmazlarından birinin cari açık olduğunu belirterek geçen sene enerjiye 70 milyar, bir önceki sene de yaklaşık 96,5 milyar ödediklerini ifade etti. Bayraktar, Türkiye'nin enerji kaynaklarından üretimin, ithalatı yüzde 15 düşüreceğini kaydetti.

Faturalara devlet desteği

"Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazda ödeyeceği faturaların devlet olarak yüzde 60'ını biz karşılıyoruz" diyen Bayraktar, buna gelecek dönemde de devam etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan, "Elbette bu imkan meselesi. Burada desteği tüketim esaslı ortaya koymak, çok tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Doğalgaza zam gelecek mi?

Bayraktar, doğalgaza zam gelip gelmeyeceğine dair soruya "Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" yanıtını verdi.