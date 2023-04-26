Dolardaki makasın açılması akaryakıt sektörünü karıştırdı

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre 14 Mayıs seçimleri öncesinde döviz piyasasında resmi kurlar ile piyasa kurları arasındaki farkın açılması, akaryakıt sektörünü doğrudan etkiledi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı gösterge niteliğindeki resmi dolar satış kuru dün 19,42 olurken, bankaların dolar satış kuru 20,50 seviyelerinde yer alıyordu.

Bankalarda bu hafta itibarıyla dolarda alış ve satış kuru arasındaki fark, yüzde 6’ya dayandı.

Satış fiyatlamasını EPDK’nın belirlediği formüle ve resmi döviz kuruna göre yapan akaryakıt sektörü de döviz piyasasında daha önce görülmedik bu durumdan derinden etkilendi.

İthalat yaparken bankadan 20,50’den dolar almaya başlayan tedarikçi firmalar, bunu akaryakıt dağıtım şirketlerine yansıtmaya başladı ancak fiyatlama 19,40’lık resmi dolar kuruna göre yapıldığı için ve ikili kur durumunun ne kadar süreceği belirsiz olduğu için sektör fiyatlama yapmakta zorluk çekiyor.

Otogazda zam gündemde

Akaryakıt sektörü temsilcileri, dövizde ikili kur olgusunun ilk somut yansımasının otogazda (LPG) yaşandığını ve ithalatçı firmaların dağıtıcılara bugünden itibaren litrede yaklaşık 30 kuruşluk zam yaptığını dile getirdi.

Sektör bu zammı tüketiciye yansıtıp yansıtmamak üzere değerlendirme yaparken, ikili kur durumunun ne kadar süreyle devam edeceğinin belirleyici olacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Kadogaz firmasının dün gece itibarıyla oto gaza 30 kuruş zam yaptığı görüldü.

Türkiye’nin oto gaz tüketiminin yaklaşık yarısının ithalatla karşılandığını, ithalatçının da 20,50’ye ulaşan dolar kuruyla ithalat yapmaya başladığını belirten sektör temsilcileri, piyasa kurunun bu seviyelerde kalması durumunda tüm sektörün zam yapmak zorunda kalacağını vurguladı.

Dizelde de tüketimin yaklaşık yarısının ithalatla karşılandığını belirten sektör temsilcileri, bu üründe henüz somut bir gelişme olmadığını ancak aynı dinamiğin burada da işlediğini, kurda bu seviyelerin kalıcı olması durumunda sorun ortaya çıkacağını dile getirdiler.

Akaryakıt sektöründe yaklaşık yüzde 10’luk brüt kâr marjı olduğunu ve kurda yüzde 6’lık alım satım marjının sürdürülemez olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu durumun geçici olmasını umduklarını, aksi takdirde enerji otoritesinin önlem alması gerekeceğini söyledi.