Eksim Enerji, 4 milyon ton salıma engel olacak

İklim değişikliğinin hayatı olumsuz etkilemesinde büyük rolü olan fosil yakıtlarının tüketiminin gözle görülür azalması için yeşil enerji yatırımlarının hız kazanması gerekiyor.

Portföyünün tamamı çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan Eksim Enerji ise yeni yatırımlarıyla birlikte 2025 yılı sonunda yıllık toplam 4 milyon ton karbon salınımını engellemeyi hedefliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlardan kaynaklı emisyonun önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin artırılması büyük önem taşıyor.

Özellikle ülkemizde hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle alanlarında enerji üretimi için büyük bir potansiyel söz konusu. Eksim Enerji olarak küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin en önemli güç olduğuna inanıyoruz” dedi.

1MWh üretim 648,2 kilo karbon salımını engelliyor

Başta rüzgâr enerjisi santralleri (RES) olmak üzere tüm yenilenebilir enerji iş kollarına, sürdürülebilir proaktif bir yaklaşımla yatırım yaptıklarını belirten Akbay, “Tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan portföyümüz sayesinde büyük miktarlarda karbon salımının önüne geçiyoruz.

Türkiye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hesaplamış olduğu birleşik marj emisyon faktörüne göre Eksim Enerji çatısı altındaki RES’lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 648,2 kilogram daha az karbondioksit salımı gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde şirketimiz bünyesindeki HES’lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 570,6 kilogram daha az karbondioksit salımı yapılıyor” diye konuştu.

“Yatırımlara devam edeceğiz”

2022 yılında yaklaşık 2 milyar kWh elektrik enerjisi üreterek yaklaşık 1,3 milyon ton karbon salımının önüne geçtiklerini belirten Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “2025 yılına kadar ise yıllık 4 milyon ton karbon emisyonunu azaltacak projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda, yatırımlarımızla ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkıda bulunuyoruz” dedi. Akbay, her geçen gün artan elektrik talebine hizmet edebilmek için yatırımlara devam edeceklerini de vurgulayarak, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme teşvik mekanizması ile devletimiz, yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesinin önünü açtı.

Bu dönemde kurduğumuz santrallerde artırdığımız birikimimizi, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına yatırımla büyütüyoruz. Elektrik enerjisini en ekonomik kaynaklardan tüketicimize sunuyoruz. Portföyümüzdeki yeni GES ve RES lisanslarını işletmeye almak için de kolları sıvadık. Toplam 260 MW büyüklüğünde 6 RES lisansı için 350 milyon USD’lik yatırımla yeni projelerimizi devreye alıyoruz” şeklinde konuştu.

350 MW GES hedefi

2022 yılında Türkiye’de rüzgâr enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 4’ünü üreten ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde de yüzde 4’lük bir katkı sağlayan Eksim Enerji’nin, Türkiye’de toplam kurulu gücü 464 MW olan 8 adet rüzgâr enerjisi santrali bulunuyor.Türkiye’de 1 adet 63 MW ve Gürcistan’da 2 adet toplam 99 MW olmak üzere işlettiği 3 santralde ve 162 MW kurulu güç ile yenilebilir enerji portföyü yelpazesini güçlendirmeye devam ediyor.

Toplam 626 MW yenilenebilir enerji santrali kurulu güce sahip olan şirket, güneş enerjisi santrali projeleri için de düğmeye bastı. Bu kapsamda Eksim Enerji, rüzgâr santrallerinin verimliliğini arttırmak için aynı lisans sahası içinde hibrit projeler dâhil yaklaşık 350 MW Güneş Enerji Santrali (GES) kurmayı hedefliyor.