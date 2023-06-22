Eksim Enerji'den yenilenebilir enerjiye 15 milyon euro Ar-Ge yatırımı

HES, RES ve GES olmak üzere toplam yenilenebilir enerji yatırım portföyü 1751 MW’ı aşan Eksim Enerji, 2025’te bu rakamı 2500 MW’ın üstüne taşımayı hedefliyor. 10 yılda, AR-GE yatırımlarına 15 milyon euro harcadıklarını açıklayan Eksim Enerji Genel Müdür Vekili İsmail Yasin Erkan, 2023 sonuna kadar yenilenebilir enerji faaliyetlerine 500 milyon dolar değerinde yatırım yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

EKSIM Holding bünyesinde ülkeye katma değer sağlamak için 2000 yılında faaliyetlerine başlayan Eksim Enerji, yüzde yüz yenilenebilir enerji şirketi olarak Türkiye’nin tüm bölgelerinde sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştiriyor. İlk lisansını 2006 yılında Hidroelektrik Santrali (HES) projesiyle alan şirket, 2007 ve 2011 yıllarında aldığı yedi Rüzgâr Enerji Santrali (RES) lisansı ile sektörde önemli bir konuma ulaştı.

Eksim Enerji bu kapsamda 2007 yılında ikisi İzmir’de olmak üzere Balıkesir, Tokat, Amasya’da başlayan lisans edinme çalışmalarının yanında 2011’de ise İstanbul ile Osmaniye için rüzgar lisans yarışmalarını da kazanarak yatırımlarına devam etti. 2019 yılında gelindiğinde, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki bir RES lisansı satın alarak büyümesini sürdürdü.

Bugün 8 RES ve biri Türkiye’de, ikisi Gürcistan’da olmak üzere 3 HES ile toplam 11 adet işletmeye sahip olan Eksim Enerji, kurulu gücünü 2022 sonu itibarıyla 626 MW’a yükseltti. 2023 ilk çeyrekte edindiği ön lisanslar ile yenilenebilir enerji portföyünü 1751MW’a çıkartan şirket, yeni projeler ile 2023 yılını 2250 MW’ın üzerinde kapamayı hedefliyor.

10 yılda 15 milyon Euro Ar-Ge’ye harcandı

Daha yaşanabilir bir dünya inşa etme vizyonunun yanında çevre dostu yaklaşımlarıyla ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sunduklarını ifade eden Eksim Enerji Genel Müdür Vekili İsmail Yasin Erkan “Yalnızca yüzde 100 yenilenebilir enerjiye yatırım yapan önemli oyunculardan biriyiz.

Bugüne kadar yenilenebilir enerjinin farklı alanlarına yönelik 10 yılda 15 milyon euroya yakın Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik. 10 yıl içerisindeyse hidrojen yakıtların yanısıra yeni nesil elektrik depolama teknolojilerinin de önem kazanacağını öngörüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da hızlandırdık.” açıklamalarında bulundu.

2025 yılında 4 milyon ton karbon salınımı engellenecek

Eksim Enerji, 2022 yılında RES ve HES projelerinde toplam 1,3 milyon ton karbon salınımının önüne geçti. Şirket, GES’lerde üreteceği yenilenebilir enerji ile toplam 500.000 ton karbon salınımının önüne geçerek 2025 yılı sonunda tüm projelerin faaliyete geçmesi ile birlikte yıllık 4 milyon ton karbon salınımını engellemeyi hedefliyor.

RES yatırımları içeride ve dışarıda sürüyor

Eksim Enerji’nin işletmede olan 8 RES’inin toplam kurulu gücü 464 MW’ı buluyor. TÜREB Raporu’na göre 2022 sonu itibarıyla rüzgâr enerjisinde kurulu güç sıralamasında Türkiye’de altıncı sırada olan Eksim Enerji sahip olduğu RES’lerle 2022 yılı içinde Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 4’ünü üretti. Şirket, üç yıl içinde proje ve inşaat aşamasındaki 8’i kapasite artışı olmak üzere 6’sı yurt içi ve 6’sı yurt dışında hibrit yatırımlarda dahil toplam 20 projeyi faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında gerçekleşen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) RES-3 yarışmaları kapsamında edindiği Amasya, Bingöl, Karaman, Mardin, Siirt ve Yozgat illerini kapsayan 6 lisans için 350 milyon dolar değerinde 260 MW’lık yeni RES yatırımı yapmak için de kolları sıvadı. Yeni yatırımda kullanılacak türbinler için birçok ilke de imza atılması hedefleniyor. Bu kapsamda, belirlenen oranlarda yerli üretilecek son teknoloji rüzgar türbinleri, düşük rüzgarlı sahalarda dahi yüksek üretim yakalayabilecek.

Bu önemli yatırım, teknolojideki yeniliklerin ülkemize aktarılmasına ve istihdam artışına da katkı sunacak. Eksim Enerji’nin yenilenebilir enerji portföyünün 416 MW’lık kısmı ise yurt dışı yatırımlarından oluşuyor. Toplam yurt dışı RES lisansı 317 MW olan şirketin, Ukrayna’daki 67 MW’lık RES inşaatı sürerken Gürcistan’da proje aşamasında toplam 250 MW’lık beş farklı RES’i bulunuyor.

GES yatırımları gücüne güç katacak

Eksim Enerji 2021 yılında YEKA-3 ve 2022 yılında YEKA-4 yarışmalarından kazanılan 275 MWm lisans gücü ile güneş enerji sektörüne güçlü bir giriş yaptı. Şirket rüzgar santrallerinin verimliliğini arttırmak için aynı lisans sahası içinde hibrit projeler dahil yaklaşık 350 MW Güneş Enerji Santrali (GES) de kuracak.

Hedef: Bu yıl 500 milyon dolar yatırım

2023 sonuna kadar Avrupa’daki ofislerini artırmayı ve Kuzey Amerika’da ofis kurmayı hedeflediklerini belirten Erkan, “Şirketimizin 1751 MW’ı aşan toplam yenilenebilir enerji yatırım portföyünü, 2025 yılında 2500 MW’ın üzerine taşımayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda 2023 sonuna kadar yenilenebilir enerji faaliyetlerine 500 milyon dolar değerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. Hali hazırda yurtdışında 3 ülkede faaliyetimiz bulunuyor ve yeni ofislerimizin açılması ile 5 ülkede yenilenebilir enerji yatırım fırsatlarını yakından takip etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

3 HES projesi katma değer sağlıyor

HES’ler Eksim Enerji’nin hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımları arasında ilk yenilebilir enerji yatırımı olma özelliği taşıyor. Şirketin, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere, toplam 162 MW kurulu güce sahip üç adet işletmede HES‘ i bulunuyor. Rize’nin Uzundere ilçesinde bulunan 63 MW kapasiteli Uzundere-1 projesi ilk proje olarak 2010 yılında devreye alınırken, Çoruh Nehri üzerindeki projelerinden Gürcistan’daki 48 MW’lık Khelvachauri-1 projesi 2017 yılında ve 51 MW’lık Kırnati projesi ise 2018 yılında işletmeye alındı.

Biyokütle enerji santrali çalışmaları sürüyor

Eksim Enerji 2012 yılından bu yana Ar-Ge faaliyeti olarak biyokütleden (odun talaşı, ormansal artıklar vb.) biyoyakıt üretimine yönelik proje üzerinde çalışıyor. Mevcut durumda ise 1.2 MWe elektrik üretebilen motor ve alternatörden oluşan güç grubu ise işletmeye alındı. Katmadeğerli yakıt üretimi için teknoloji merkezi destekli çalışmalar ise devam ediyor.