“Enerji arzında bu kış sıkıntı olmaz"

A Haber’e konuşan Bayraktar, "Özellikle doğal gazda, kışın biraz daha hassasiyet duyduğumuz bu alanda özellikle depolarımızı dolu bir şekilde kışa hazırlıyoruz. Onun dışında Türkiye’ye ilave gaz kaynaklarının gelmesi noktasında da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kış için arz güvenliği ile alakalı herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz" dedi.

Türkiye'nin 1986'dan beri Rusya'dan gaz tedariki yaptığını ve sıkıntılı zamanlarda dahi bu gaz akışında hiçbir problem yaşamadığını hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti: "Ümit ediyorum diğer tedarikçilerimizle de hem Azerbaycan hem İran da yükümlülükleri kapsamında, gerek sıvılaştırılmış LNG tedarikçilerimizle de bir sıkıntı yaşamayız. Ama ciddi bir altyapı yatırımı yaptık.

O altyapı sayesinde hem depolama kabiliyetimiz hem de LNG alma kabiliyetimiz, gazlaştırma kabiliyetimizin artmasıyla bir sıkıntı yaşamayacağımızı öngörüyorum. Elbette dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz." Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) hakkında da açıklamalar yapan Bayraktar Akkuyu’nun bir Rus yatırımı olduğu ama bu yatırımın Türkiye'deki herhangi bir yabancı yatırımdan hiçbir farkının olmadığını bildirdi.

Bayraktar, "Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi mevzuatına, hukuk kurallarına göre çalışan bir şirket, bir Türk şirketidir" ifadelerini kullandı. Akkuyu Santrali'nin çok büyük emeklerle bugüne kadar geldiğini ve önümüzdeki yıl ilk reaktörün elektrik üretmesini hedeflediklerini aktaran Bayraktar, "Ama orada 4 reaktör var biliyorsunuz. O 4 reaktörü de önümüzdeki 4 yıl içerisinde, yani 2028'e kadar, Türkiye Yüzyılı'nın bu ilk döneminde, bütün santrali tamamıyla devreye almayı hedefliyoruz" dedi.