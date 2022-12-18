Enerji devi Beyaz Saray’ı uyardı

Amerika'nın en büyük kaya petrolü işletmecisinin başkanı, Beyaz Saray'ın sektörün sondaj çalışmalarını hızlandırmayarak ulusal çıkarlara aykırı davrandığı yönündeki iddialarına karşı çıkarak, bunun enerji hisselerine hücumu tetikleyeceği uyarısını yaptı.

Teksas merkezli Natural Resources'ın CEO'su Scott Sheffield, hissedar getirileri pahasına kârları daha hızlı üretim artışına aktarmanın yatırımcıları kaçıracağını ve sektörü borsanın "dibine" geri döndüreceğini söyledi.

Sheffield'ın yorumları, Beyaz Saray'ın Baş Enerji Danışmanı Amos Hochstein'ın Financial Times'a verdiği demeçte, şirketlerin Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden kaynaklanan rekor kârları hissedar getirilerine aktarmasının "Amerikan karşıtı" olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Hochstein'ın çıkışı yükselen petrol ve gaz fiyatları rekor kazançlar elde etmelerini sağlarken, anlaşmazlıklardan kazanç sağladıkları için sektöre ateş püsküren Başkan Joe Biden tarafından yapılan açıklamaları yineliyordu.

Ancak Sheffield bu talih kuşunu kullanarak kaya gazı patlamasındaki yüksek büyüme oranlarına geri dönmenin, sektörün on yıllık borç dolu sondaj çılgınlığı sırasında bölgeden kaçan yatırımcıları geri kazanma çabalarını boşa çıkaracağını söyledi.

Sheffield verdiği bir röportajda, "Şunun farkına varmalısınız: Yüzde 2'lik bir sermaye getirisi elde ettiğinizde, S&P 500'ün en altında yer alırsınız. Ve eğer bizden yapmamızı istediği şeyi yaparsak, S&P 500'ün dibine geri döneceğiz."

Washington ile petrol şirketleri arasındaki çekişme, Rusya'nın şubat ayındaki geniş çaplı Ukrayna işgalinin enerji fiyatlarının yükselmesine yol açması ve sürücülerin pompada rekor fiyatlar ödemesiyle artan enflasyonu körüklemesinden bu yana devam ediyor.

ABD üretiminde büyük gerileme

Bu arada Amerikan petrol ve gaz hisseleri bu yıl diğer sektörlerden daha iyi performans gösterdi, zira operatörler bu talih kuşunu sondajı arttırmak yerine kâr payı ödemek ve bilançolarını güçlendirmek için kullandı.

ABD petrol üretimi günde yaklaşık 12 milyon varil ile 2019'da ulaşılan 13 milyon varillik rekor seviyenin oldukça altında seyrediyor. Gelecek yıl büyümenin yaklaşık 500.000 varil/gün olması bekleniyor.